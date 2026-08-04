El juez del caso Zapatero encarga a la UDEF que analice el control de Plus Ultra por capital venezolano desde 2017

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Zapatero en la Audiencia Nacional, ha encargado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un "estudio exhaustivo sobre la evolución de la propiedad del capital social de la sociedad Plus Ultra", según la providencia dictada este martes a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La petición se basa en un informe presentado por la fiscal Anticorrupción Elena Lorente que advierte del acceso de capital venezolana a la aerolínea española Plus Ultra a partir de 2017. Según los indicios ya apuntados por los investigadores, este acceso se produjo a través de diversas escrituras públicas," cuyo alcance y eventual impacto en la propia consideración de la aerolínea al solicitar la ayuda pública el 1 de septiembre de 2021 debe ser objeto de análisis".

La fiscal considera esta operativa "de gran trascendencia, a los efectos de la instrucción, conocer la evolución accionarial de la misma, para valorar la incidencia que en la misma tuvo el citado capital venezolano que, supuestamente, se invirtió en la compañía española". El rescate aprobado en marzo 2021 alcanzó los 53 millones de euros públicos.

Socios como Reyes Rojas

El documento incide en que fue en 2017 cuando Plus Ultra comenzó a estar controlada por socios que realizaban "aparentemente· aportaciones de capital como es el caso de los socios Camilo Ibrahim Issa, Rodolfo Reyes Rojas --investigado en EE. UU. y cuyo teléfono contenía mensajes alusivos a la intervención de Rodríguez Zapatero en el rescate -- María Aurora López, Héctor Antonio Tobía y Flavio Borquez, "así como por algún otro que, sin detentar participación accionarial ocupó cargos de responsabilidad en la entidad -- es el caso, entre otros, de Raif El Arigie, cuyos mensajes también son claves en la causa-- mantuvieron "significativas relaciones financieras" con la aerolínea investigada.

Mensajes de un directivo de Plus Ultra a Rodolfo Reyes / EL PERIÓDICO

Así, la UDEF deberá realizar un informe de análisis de la historia registral completa de PLUS ULTRA LÍNEAS AÉREAS desde su constitución hasta la fecha actual," a fin de conocer los cambios accionariales, los desembolsos concretos y efectivos, la evolución de la propiedad y cuantos aspectos relativos a su financiación resulten de interés, atendiendo tanto a las inscripciones registrales como a cuantos documentos permitan determinar los mencionados extremos".