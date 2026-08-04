Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marruecos dice que alertó a España días antes sobre la decisión del Supremo

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Los ministros europeos de Interior se reúnen por la crisis en Ceuta entre reproches de España con otros estados miembros Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunirán este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como los líderes de otros 22 Estados miembro solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque. A partir de las 10.00 horas, los ministros de Interior del bloque se reunirán junto a otros miembros de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede del departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios. Según las fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.

Se reparten alimentos básicos a unos 2.000 migrantes Unos 2.000 migrantes, según datos de la Policía Nacional, han recibido este lunes por la tarde alimentos básicos en la Playa del Trampolín (Ceuta). Según ha podido confirmar Europa Press, organizaciones de ayuda humanitaria, como Cruz Roja y la Federación Sur Acoge, han repartido de forma ordenada víveres como pan, leche, galletas, agua, latas de atún y productos de bollería, recibiendo de forma racionada los migrantes --la mayoría de origen subsahariano-- la misma cantidad de productos alimentarios.

El PP de Ceuta carga contra el Gobierno El PP de Ceuta, partido al que pertenece el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ha advertido esta noche que los ciudadanos han estado "a la altura" durante la crisis migratoria que se ha producido pero que el Gobierno de la nación "no". En un comunicado, el PP ha realizado un reconocimiento "al conjunto de la ciudadanía ceutí por el comportamiento ejemplar y responsable que está demostrando en todo momento ya que los ceutíes han vuelto a acreditar su capacidad para afrontar las dificultades desde la serenidad y el civismo".

Entre 3.500 y 5.000 migrantes no han regresado a Marruecos Las cientos de personas que todavía se encuentran en Ceuta después de la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio siguen en la pequeña ciudad española del norte de África, viviendo en sus calles y, en su mayoría, subsistiendo gracias a la caridad o las aportaciones de ciudadanos. El Gobierno de Ceuta calcula que son entre 3.500 y 5.000 los migrantes que no han regresado a Marruecos y siguen en la ciudad, mientras que el Ejecutivo español rebaja la cifra a 2.500 personas.

"La inmigración ilegal está matando a Europa" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta. "Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval.

Marruecos dice que alertó a España Marruecos alertó a España días antes de la crisis en la ciudad de Ceuta de que la decisión del Tribunal Supremo español de comienzos de julio debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria, dijo este lunes una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí, que añadió que la gestión migratoria es "una responsabilidad compartida". "Marruecos asume sus responsabilidades (...). Es un compromiso, no un discurso político o propaganda. (...) Marruecos no actúa bajo presiones, ni chantaje, ni contrapartida", dijo la fuente en un encuentro con un grupo de agencias de prensa internacionales.

Robles conversará con los comandantes generales de Ceuta y Melilla La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con el general de división Luis Fernández Herrero, comandante general de Ceuta, y con el general de división Luis Cortés, comandante general de Melilla, desde la sede de su ministerio. Robles ha reclamado al Gobierno de Marruecos que investigue "hasta el final" la tragedia ocurrida en la frontera de Ceuta con la llegada masiva de inmigrantes y ha subrayado que "Ceuta y Melilla no se tocan", al tiempo que ha garantizado que el Ejército seguirá apoyando a la Guardia Civil en la ciudad autónoma.

Irene Benedicto El Gobierno de Marruecos se enfrenta a críticas internas El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, despegó en su avión privado rumbo a Mallorca para iniciar sus vacaciones en plena crisis migratoria, humanitaria y diplomática, apenas dos días después del salto masivo a Ceuta. El episodio ha dejado al menos 72 muertos, según las últimas cifras del Gobierno español, aunque fuentes humanitarias advierten de que el balance supera el centenar. Lea aquí la noticia completa.

Irene R. Aguado (Palma de Mallorca) El primer ministro de Marruecos suspende sus vacaciones en Mallorca El primer ministro de Marruecos, Aziz Akhannouch, habría suspendido sus vacaciones en Mallorca y regresado a su país por orden del rey Mohammed VI en plena crisis migratoria en Ceuta, según ha informado el diario El Confidencial. Tal y como también ha avanzado el periódico marroquí Nichan, Akhannouch estaba pasando unos días de descanso en la isla junto a varios familiares y amigos, pero su estancia habría durado menos de 48 horas. Lea aquí la noticia completa.