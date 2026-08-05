El ático de Ayuso llega al Tribunal de Cuentas: un abogado denuncia un daño "cierto, evaluable" e "irreversible" al patrimonio público

Consciente de la dificultad, por el momento, de que prospere una querella ante la jurisdicción penal por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo que iba a ser utilizado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso mientras se realizaban obras en su despacho de la Puerta del Sol, un abogado madrileño ha acudido a una vía poco habitual para exigir responsabilidad por estos hechos. El letrado Francisco Javier Flores Vaquerizo ha presentado denuncia en el Tribunal de Cuentas para que se determine "la existencia y cuantía del eventual alcance en los caudales públicos y la identidad de quienes hubieran de responder" por esta controvertida operación.

La denuncia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se presenta "por alcance o menoscabo de caudales públicos" imputables a los gestores de Planifica Madrid, la sociedad pública utilizada para la adquisición y ulterior enajenación del inmueble, situado en el madrileño paseo del General Martínez Campos.

Lo que se denuncia es que Planifica haya sufragado con fondos públicos una vivienda de uso residencial por importe millonario "sin que conste ninguno de los documentos que acreditarían que lo hizo para una finalidad pública, empleando para ello un cauce jurídico que excluyó los controles previos que la legislación patrimonial impone"; a lo que se suma que, tres meses y medio después, y "sin haber destinado el inmueble a uso alguno", se haya acordado su reventa. El Gobierno de Ayuso lo ha justificado señalando que el dinero se utilizará para la recuperación de la Sierra Oeste tras los incendios.

"De ello resulta que el patrimonio público ha soportado íntegramente los costes irreversibles de una operación de ida y vuelta que no ha reportado utilidad alguna, y que tales costes se comprometieron por la vía que impedía conocerlos y fiscalizarlos con anterioridad", agrega la denuncia. La acción contable se dirige contra el daño producido, que el abogado considera "cierto y evaluable", y no contra la intención de quienes decidieron esta operación inmobiliaria.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atiende a los medios durante una visita a municipios e instalaciones afectadas por los incendios en la Sierra Oeste / Mateo Lanzuela - Europa Press

Legitimación

La acción pública contable es algo previsto en la propia ley orgánica que regula el Tribunal de Cuentas, y por ello Flores Vaquerizo defiende estar legitimado para que, tras los trámites legales oportunos --que calcula que pueden durar hasta seis meses-- el tribunal contable acuerde la incoación de actuaciones previas y nombre un instructor" para determinar la posible responsabilidad contable.

En la red social X, el abogado explica sus razones. "Una querella penal en este momento no es viable: los tipos que podrían aplicarse dependen de datos que aún no se conocen. Presentarla ahora habría terminado en inadmisión y en un titular diciendo que un juez ha visto que aquí no hay nada".

Añade que "el Tribunal de Cuentas no es solo un órgano fiscalizador" pues "tiene jurisdicción propia, distinta de la penal y de la contencioso-administrativa, para enjuiciar la responsabilidad de quienes manejan caudales públicos". Se trata de una tercera vía y está infrautilizada", puntualiza.

Por todo ello, somete a la consideración del Tribunal de Cuentas la adquisición, el 14 de abril de 2026, de la vivienda situada en el paseo del General Martínez Campos de Madrid por una sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, así como la decisión de enajenarla adoptada el 30 de julio siguiente, sin que el inmueble hubiera llegado a prestar servicio alguno".

Flores Vaquerizo no imputa a persona alguna la comisión de infracción determinada, ni dispone de la documentación necesaria para ello, pero sí realiza un relato de lo que se conoce sobre la operación inmobiliaria a través de los medios de comunicación y las explicaciones oficiales dadas desde la Comunidad de Madrid y solicita que es Tribunal de cuentas, "mediante el ejercicio de sus potestades de investigación, recabe los documentos y determine si concurre responsabilidad contable, en el bien entendido de que su exhibición podría acreditar la plena regularidad de la operación".