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Sesión extraordinaria de la comisión de libertades sobre Ceuta

Marlaska y Saiz no comparecerán en el debate que organiza la Eurocámara sobre Ceuta a instancias del PP

El Ejecutivo alega compromisos previos de los ministros Grande-Marlaska y Elma Saiz para justificar su inasistencia a una invitación del Parlamento Europeo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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Luis Ángel Sanz

Mariano Alonso Freire

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la portavoz del Ejecutivo y titular de la cartera de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, no comparecerán este jueves en el Parlamento Europeo, en una sesión extraordinaria de la comisión de libertades para abordar la crisis de Ceuta, que tendrá lugar a instancias del Partido Popular (PP). Para los populares, se trata de un plante en toda regla, e incluso de una manera de eludir, por parte de ambos miembros del Consejo de Ministros, una explicación sobre "la crisis de seguridad e inmigración en Ceuta", según se describe en un comunicado remitido a los medios de comunicación por el PP europeo.

Para el Ejecutivo, en cambio, no hay para tanto. Fuentes del Gobierno aseguran que la citada comparecencia es "una invitación, no una comparecencia formal" y que ambos ministros tienen otros compromisos que tenían que atender, por lo que les resultaría imposible asistir a la sesión. En concreto, Marlaska preside este jueves el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) para garantizar la seguridad el día del eclipse solar del 12 de agosto, una reunión que ya se ha pospuesto en otras ocasiones debido a la emergencia nacional por los incendios primero y por la crisis de Ceuta después.

Desde Interior, añaden que el ministro se desplazó de hecho a Ceuta, donde estuvo varios días. Y que este mismo lunes asistió al consejo extraordinario de ministros del Interior europeos con el comisario de Interior de la Comisión, una reunión de alto nivel en Bruselas solicitada por España de inmediato, además de por otros países.

En el caso de la ministra de Inclusión, fuentes del Ejecutivo explican que Saiz sigue coordinando el dispositivo humanitario en Ceuta y que tampoco podrá asistir a la invitación del Parlamento Europeo.

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Las explicaciones no convencen a la delegación del PP en la Eurocámara. "Los ministros alegan que no tienen tiempo cuando es una comparecencia de treinta minutos, online, que pueden hacer desde su despacho", protestan. Además, recuerdan que en esa sesión extraordinaria de la comisión de libertades sí estarán el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas, y el comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner. En términos muy severos, los de Alberto Núñez Feijóo lamentan "que el Gobierno hable de solidaridad con Europa y sin embargo dé un portazo al Parlamento Europeo ante una de las crisis migratorias y de seguridad más importantes de la historia reciente".

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Fuente: El Periódico

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