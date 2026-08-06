La Audiencia de Madrid revisará la negativa a que el juez García-Castellón pueda acusar por presiones de la trama Leire

Mientras se resuelve la inhibición planteada por la Audiencia Nacional sobre el caso Leire, que indaga en la presunta financiación por el PSOE de una trama liderada por el exnúmero 3 de partido, Santos Cerdán, para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno, el juez que inició este asunto en un juzgado ordinario, Arturo Zamarriego, sigue resolviendo peticiones y recursos planteados ante su plaza de instrucción, la número 9 del Tribunal de Instancia de Madrid.

El pasado viernes volvió a resolver en contra de que Manuel García-Castellón, que fue juez de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, pueda ejercer la acusación en esta causa, conocida como caso Leire por la participación de la exmilitante socialista del mismo nombre, si bien eleva este asunto ante la Audiencia Provincial de Madrid para que resuelva finalmente sobre las pretensiones del magistrado jubilado.

Así se señala en un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en el que vuelve a rechazar las pretensiones de García-Castellón, que se siente directamente perjudicado por las actividades de la supuesta 'fontanera' del PSOE. El juez jubilado argumenta que fue "un objetivo directo de una actuación dirigida a tratar de presionarle, en una dinámica orientada a obtener ventajas judiciales".

El instructor del caso Leire había admitido inicialmente la personación del juez jubilado, si bien el pasado mes de enero la dejó sin efecto al estimar un recurso de la propia Leire Díez. Posteriormente, cuando el juez Santiago Pedraz amplió una investigación inicial sobre la actividad de Leire Díez en la Sepi para entrar en la sede del PSOE, el veterano magistrado también trató de personarse en la Audiencia Nacional.

Su propuesta se rechazó porque, a juicio del magistrado, los hechos que García-Castellón denunciaba son aún objeto de investigación en las diligencias que instruye en los juzgados ordinarios el juez Zamarriego, "y aún no constan acumuladas a la presente causa".

El juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

En cuanto a su situación en el juzgado ordinario, su titular señala que "nos encontramos nuevamente en que el recurrente sigue sin presentar 'prima facie' la cualidad de perjudicado, pues ni de los escritos de personación, recurso y alegaciones del recurrente sigue sin haber concreción de ningún hecho que avale dicha condición, más allá del recurso a la referencia a artículos periodísticos. También rechaza que el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, pueda ser parte en este procedimiento.

Según las investigaciones realizadas, Leire Díez buscó hechos "comprometedores" del juez jubilado Manuel García Castellón, quien entre otras causas promovió la imputación por un delito de terrorismo del expresident catalán Carles Puigdemont y del exvicepresidente del Gobierno de Podemos Pablo Iglesias. Así consta en los hechos denunciados tanto por el fiscal de anticorrupción José Grinda, como su compañero en el Ministerio Público madrileño Ignacio Stampa, los primeros en denunciar las maniobras de la exmilitante.

Rechaza a Serrano y Antolín

En una segunda resolución a la que ha tenido acceso este diario, Zamarriego vuelve a rechazar la declaración como testigos del diputado socialista Juan Francisco Serrano, ex 'número dos' de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del PSOE, así como del que fuera director de comunicación socialista Ion Antolín. A su juicio, "no contribuirán a un mayor esclarecimiento de los hechos investigados".

Entre las diligencias solicitadas por la acusación popular que ejerce Hazte Oír que se incluían también varios requerimientos a Correos y Enusa, entidades públicas en las que trabajó la exmilitante, y Zaño Sociedad, consultora del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, quien está investigado en el 'caso Leire' de la Audiencia Nacional.