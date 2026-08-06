Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo en AsturiasMata a un cliente en Valencia55 grados en OrihuelaUn perro en la UCI despide a su dueñoConfirmaciones Oasis Music FestEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
  2. Despedida en la UCI en Alicante: el último adiós de un yorkshire a su dueño
  3. El PSOE de Torrevieja exige la dimisión de la concejala de Residentes Internacionales 'por utilizar su cargo para enfrentar a las comunidades de la ciudad
  4. El TSJ tumba las retribuciones de altos cargos de funcionario del Ayuntamiento de Orihuela en el presupuesto de 2024 tras una demanda de Ciudadanos
  5. Medio centenar de asociaciones de Alicante señalan a Barcala por “inacción ante la emergencia climática”
  6. De Viva Suecia a Lori Meyers: estos son los artistas confirmados para el segundo Oasis Music Fest
  7. La poza de aguas heladas y cristalinas escondida en la montaña de Alicante: el mejor baño del verano
  8. Loquillo, Sergio Dalma, Vanesa Martín o M-Clan, próximos protagonistas en El Muelle Live Alicante

La magia de Terra Mítica se vive de noche durante el mes de agosto con Summer Nights

La magia de Terra Mítica se vive de noche durante el mes de agosto con Summer Nights

El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy

El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

El cuerpo sabe

El cuerpo sabe

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone

Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
Tracking Pixel Contents