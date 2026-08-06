Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Ceuta valora como "respaldo institucional y moral" la recepción del rey a Juan Vivas El Gobierno de Ceuta ha valorado este jueves como un "respaldo institucional y moral" que el rey Felipe reciba esta tarde al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, en Palma, para analizar la crisis migratoria que ha sufrido la ciudad autónoma. Fuentes del Ejecutivo ceutí han señalado a EFE que la recepción supone un gesto de "sensibilidad, cercanía y permanente atención" que tiene el rey y que "siempre ha demostrado con Ceuta y que ahora se vuelven a poner de manifiesto". Las mismas fuentes han afirmado que el rey "siempre ha llamado a Juan Vivas cada vez que hay un momento complicado y presta una especial atención a lo que tiene que ver con la ciudad".

Habilitado un colegio en Ceuta para atender a mas de un centenar de menores migrantes El Ministerio de Juventud e Infancia ha habilitado uno de los dos colegios que solicitó para la atención de urgencia de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta una semana después de la crisis migratoria. Fuentes del departamento que dirige Sira Rego han subrayado que, en este momento, este centro acoge a más de un centenar de personas menores de edad que están siendo atendidas y han pasado su primera noche allí. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".

Luis Ángel Sanz Los menores llegados a Ceuta tardarán al menos tres meses en ser trasladados a la península El grueso de la emergencia migratoria de la semana pasada en Ceuta se ha solventado en pocos días, con la vuelta ordenada y casi sin incidentes de 70.000 de los 72.000 migrantes irregulares que entraron en la ciudad autónoma en poco más de 24 horas. Ahora, en la ciudad quedan los menores migrantes, los niños no acompañados por sus padres o tutores que terminarán en su mayoría siendo trasladados a la península, ya que la ley les ampara. Eso sí, como reconocen a EL PERIÓDICO tanto desde el Ejecutivo local como desde el Gobierno de España, su traslado es posible que se retrase hasta un mínimo de tres meses. Lee aquí la noticia completa.

Pau Lizana Manuel Ceuta busca contra reloj a los menores fuera del radar Seis días después de que más de 70.000 personas entraran en Ceuta, desatando la peor crisis migratoria que se recuerda en la ciudad autónoma, todavía quedan cientos de niños solos en territorio español que pasan las noches en la calle. Los recursos de acogida de menores migrantes del Gobierno ceutí están totalmente colapsados, y mientras se avanza en las tareas de identificación y se espera a que abran más recursos, las oenegés y las autoridades ceutíes se apresuran a identificar a todos esos menores que no han vuelto a Marruecos para determinar si pueden regresar con sus familias o son las autoridades españolas quien deben tutelarlos. Lea aquí la noticia completa.

Ceuta tiene censados a 1.017 menores La Ciudad Autónoma de Ceuta atiende este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, una cifra que refleja la "extraordinaria presión" que soporta el sistema de protección de menores, lo que ha obligado a habilitar nuevos espacios para su acogida. En un comunicado, el Gobierno ceutí ha advertido esta tarde de que la evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la "magnitud" de esta situación, ya que el pasado 15 de julio eran atendidos 213 menores, una cifra que ascendió a 718 el 28 de julio, y que alcanza este miércoles los 1.017.

David López Frías Así es el proceso de identificación de los menores La mayor parte de las 80.000 personas que cruzaron la valla eran adultos y ya han regresado a Marruecos. Pero los menores empiezan ahora un largo proceso primero de identificación y luego de traslado. Lea aquí el reportaje completo.

Melilla acusa al Gobierno de una respuesta "tardía" El Gobierno de Melilla ha criticado la actuación del Ejecutivo central durante la reciente crisis migratoria y ha denunciado la "ausencia de la Delegación del Gobierno y del Estado" en la ciudad, reclamando explicaciones sobre las medidas que piensa adoptar para proteger en el futuro a Ceuta y Melilla "ante nuevas contingencias en la frontera". A través de su vicepresidenta segunda de la Ciudad Autónoma y consejera de Cultura, Patrimonio Cultural y del Mayor, Fadela Mohatar, ha calificado de "tardía" la reacción del Gobierno de España frente al incremento de la presión migratoria registrado en Ceuta y ha considerado que los acontecimientos de los últimos días evidencian, a su juicio, "el fracaso de la política migratoria" del Ejecutivo.

El PP pide sesiones del Parlamento en agosto El Partido Popular ha pedido tanto al Congreso como al Senado habilitar el mes de agosto para que haya sesiones en las que el Gobierno y el CNI expliquen lo ocurrido con la entrada masiva de personas en Ceuta procedentes de Marruecos. Tras esa crisis, el PP ya ha ido planteando una serie de iniciativas parlamentarias, como la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero al no haberse concretado, fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, han señalado que la gravedad de la situación exige una respuesta del Parlamento.

La jueza rechaza las medidas pedidas por Vox La jueza María Tardón ha rechazado de plano las medidas urgentes que solicitaba Vox tras la crisis migratoria en Ceuta, como la movilización de la Armada para salvamento o control marítimo, un refuerzo del despliegue militar en la frontera o la identificación policial de personas en la ciudad autónoma. La magistrada de la Audiencia Nacional explica en una providencia dictada este miércoles, a la que ha tenido acceso EFE, que estas peticiones son "ajenas al objeto y contenido del procedimiento penal y a la competencia de ningún" juzgado central de instrucción.