Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Melilla defiende su respuesta “eficiente y excepcional” para atender el aumento de menores El Gobierno de Melilla se ha defendido de las críticas y acusaciones por la situación del centro de protección de La Purísima, del que se han difundido imágenes de menores durmiendo en el suelo y sin apenas espacio, y ha calificado como “eficiente y excepcional” su respuesta ante el aumento de acogios. A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, ha asegurado que el centro “está perfectamente dotado y se están aplicando todo tipo de medidas” para atender a los menores, más de 260 actualmente en La Purísima, aunque la cifra total en Melilla supera los 310. Ha recordado que, de ellos, 144 entraron entre las dos noches de presión migratoria que sufrió Melilla el jueves y viernes de la semana pasada.

Alertan de condiciones “casi inhumanas” y riesgos en el centro de menores de Melilla El comité de empresa del centro de menores de La Purísima de Melilla ha alertado este viernes de la “alarmante situación de colapso, masificación y desamparo institucional” en el que se encuentra tras el aumento del número de acogidos y la falta de medios que sufre, provocando condiciones “casi inhumanas” y riesgos sanitarios. En una nota, el comité de empresa ha asegurado que el hacinamiento que sufre el centro de protección lo devuelve a “los peores escenarios del pasado”, dado que la carencia de medios materiales y humanos imposibilita garantizar la seguridad y ofrecer un servicio digno a los menores. Ha asegurado que la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo, dejando de lado el proyecto pedagógico, y que las deficientes condiciones higiénicas actuales han generado “una falta extrema de salubridad”, lo que supone un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna.

La Guardia Civil detiene a tres personas que llevaban en un yate a dos migrantes La Guardia Civil de Ceuta ha detenido este viernes a tres personas cuando pretendían cruzar el Estrecho de Gibraltar en un yate donde se ocultaban dos migrantes que habían entrado en la ciudad el 30 de julio. Según han informado a EFE fuentes del instituto armado, la intervención ha sido llevada a cabo por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en el marco de las labores de control y vigilancia en el entorno marítimo por la crisis migratoria. Los agentes han sorprendido a una embarcación en cuyo interior había dos migrantes que iban a ser trasladados ilegalmente a la península.

Más de 20 organizaciones sociales piden al Gobierno un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia de Ceuta Más de 20 organizaciones sociales han pedido formalmente al Gobierno de España "que guarde un minuto de silencio institucional en memoria de las víctimas de la tragedia de Ceuta", en el marco de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma y la posterior "devolución masiva" de personas a Marruecos. La petición ha sido entregada este viernes al Ejecutivo respaldada por entidades sociales y de derechos humanos como ActionAid, CEAR, Oxfam Intermón, Médicos del Mundo o la Coordinadora estatal de ONGD. La petición reclama "un gesto de reconocimiento institucional" que consideran "el mínimo de dignidad que merecen las víctimas y sus familias, y un paso necesario para que la respuesta a lo ocurrido no se quede solo en la gestión fronteriza".

El Gobierno subraya que la ocupación de colegios de Ceuta por menores será sólo "temporal" La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado este viernes en Ceuta que la ocupación de dos colegios públicos de la ciudad y la posibilidad de ampliar con un tercero será solo una medida "temporal" para atender a los colectivos más vulnerables de menores que entraron en la ciudad el 30 de julio. La ministra ha señalado que el curso escolar en Ceuta "comenzará a principios de septiembre y ahora se están utilizando recursos que quedarán liberados a finales de agosto para que el curso empiece con absoluta normalidad". A los colegios han sido trasladados los menores más vulnerables, los de menos edad.

Melilla: El rey ha mostrado muchas veces su interés y voluntad por visitar ambas ciudades El Gobierno de Melilla ha recordado este viernes que ha propuesto a Felipe VI “en multitud de ocasiones” y cada vez que ha tenido ocasión que visite la ciudad, a lo que el monarca ha respondido mostrando “muchas veces su interés y voluntad de poder viajar a las dos ciudades autónomas”. La vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno de Melilla, Fadela Mohatar, se ha referido así a la posibilidad de que propongan al rey que visite la ciudad, después de que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmara este jueves que Felipe VI está comprometido con realizar la que sería su primera visita oficial a esa ciudad autónoma. A preguntas de los periodistas, Mohatar ha dicho que será la Casa Real “la que tenga que decidir y cuando el Gobierno lo vea conveniente o lo autorice”, algo en lo que el Ejecutivo melillense “no va a entrar”.

El Senado avisa de posibles acciones si los ministros se niegan a comparecer sobre Ceuta El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha convocado sesiones extraordinarias de comisiones a mediados de agosto para que comparezcan ante ella varios ministros y den explicaciones sobre la situación en Ceuta, y advierte de las "acciones que en derecho procedan" en caso de que se nieguen a acudir. Rollán ha presidido una reunión de la Mesa del Senado que, a petición del grupo popular (con mayoría absoluta en la cámara), ha habilitado el mes de agosto para que haya sesiones extraordinarias de tres comisiones. En concreto, las de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, para que comparezcan ante ellas los ministros correspondientes (Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles y José Manuel Albares), respectivamente, los días 12, 13 y 17 de agosto.

La fiscal general pide a los fiscales que actúen si una comunidad rechaza acoger menores La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado a los fiscales delegados de las comunidades autónomas que intervengan si una autonomía se niega a acoger a los menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta que sean derivados a su sistema de protección. A través de una instrucción emitida este viernes, la Fiscalía ha establecido una serie de pautas para la protección del interés superior del menor de la infancia y adolescencia no acompañada. Este decreto llega en pleno debate sobre la gestión de los niños y adolescentes que llegaron solos a Ceuta durante la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio -no se sabe con exactitud cuántos son pero la Policía ha recabado los datos de 1.342- y su futura derivación a otras comunidades según el modelo de reubicación vigente en la actualidad, al que se oponen las comunidades gobernadas por PP y Vox.

El Gobierno advierte un cambio en la llegada de menores: muy pequeños y muchas niñas El Gobierno ha advertido que la crisis migratoria derivada de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta del 30 de julio ha supuesto también un "cambio" en el perfil de los menores que han entrado en la autonomía, ya que se ha advertido de la llegada de muchas niñas, cuanto antes era poco frecuentes, y sobre todo de menores de 13 años. Así lo ha apuntado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha viajado este viernes a la ciudad, y ha explicado a los periodistas que "el perfil ha cambiado con respecto al 2021, ya que han llegado más niñas y también niños muy pequeños, por lo que hay que intentar atender a los perfiles más vulnerables". Fuentes policiales han confirmado también a EFE que en la entrada masiva del 17 y 18 de mayo de 2021 el perfil de los menores respondía a niños en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, al contrario de lo sucedido el pasado 30 de julio.