Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal BenissaIncendios CastellónControles aeropuertos EspañaMejores sitios para ver el eclipsePrimera mascletà ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

CONTROLES FRONTERIZOS

Ayuso lidera la oposición del PP al enfrentamiento entre Sánchez y Meloni: "Espectacular esto de dar la espalda a Occidente"

La presidenta madrileña critica la respuesta de España a Roma después de que Interior haya restablecido temporalmente los controles fronterizos en puertos y aeropuertos con conexiones directas con Italia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 29 de julio de 2026 / Fernando Sánchez - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Paula Correa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este sábado contra el Gobierno por el restablecimiento de los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

"El enfrentamiento con Italia es muy inteligente. Dejamos entrar a más de 70.000 personas ilegalmente solo por Ceuta y prohibimos la entrada a los italianos, país hermano que invierte y aporta a España. Espectacular esto de dar la espalda a Occidente", ha señalado Ayuso a través de su cuenta de X.

La reacción de la dirigente madrileña llega después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicara a distintas autoridades de la Unión Europea la decisión de reintroducir temporalmente controles en aeropuertos y puertos con conexiones directas con Italia.

La medida está en vigor desde este sábado, 8 de agosto, y se mantendrá inicialmente hasta el 7 de septiembre. La Policía Nacional ya está solicitando documentación a viajeros llegados desde Italia, aunque los controles son aleatorios y, por el momento, no están afectando al tráfico aéreo y portuario.

La decisión española se produce después de que Italia mantuviera las medidas aplicadas a los viajeros procedentes de España tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos.

Ayuso ha aprovechado la medida para cuestionar la política migratoria y exterior del Ejecutivo y defender la relación con Italia, a la que ha definido como un "país hermano que invierte y aporta a España".

Noticias relacionadas

Pese a la afirmación de la presidenta madrileña, España no ha prohibido la entrada a los ciudadanos italianos, sino que ha restablecido temporalmente los controles fronterizos dentro del espacio Schengen.

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
  2. Cuatro marcas de calzado de Elche copan el ranking de principales fabricantes españoles
  3. Estos son los mejores sitios para ver el eclipse en la Vega Baja
  4. El tiempo en Alicante según Aemet: alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia
  5. El capitán del Elche abre las Fiestas al grito de 'siempre hay un motivo que celebrar, llevando en vuestro pecho para la Virgen un altar
  6. Panenka se la juega al Hércules
  7. Estos son los días en los que las urbanizaciones de Alicante podrán celebrar sus fiestas de verano
  8. El Racó Gastronómico busca superar las 400.000 visitas con más oferta gastronómica y conciertos de grupos locales en Elche

Así fue el incidente en el Castell de l'Olla de Altea que dejó varios heridos

El Castell de l’Olla deja 27 personas heridas tras un incidente durante el espectáculo pirotécnico

El Castell de l’Olla deja 27 personas heridas tras un incidente durante el espectáculo pirotécnico

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

España se prepara para el eclipse solar: así será el dispositivo en cuatro puntos de la franja de totalidad

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Cuatro personas mueren tras estrellarse un helicóptero en área boscosa de Río de Janeiro

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Irán plantea sus condiciones para reabrir Ormuz: levantamiento de sanciones, liberación de activos congelados y fin a la guerra contra Teherán y sus aliados

Otro verano sin reglas para los tuctucs en Alicante

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

Cae en Elche una red que colaba joyas falsas en locales de compraventa de oro: así es cómo actuaban

Cae en Elche una red que colaba joyas falsas en locales de compraventa de oro: así es cómo actuaban
Tracking Pixel Contents