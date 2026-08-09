Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El BOE publica la orden que restablece los controles a viajeros procedentes de Italia El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este domingo la orden del Ministerio del Interior que restablece durante treinta días los controles fronterizos en las conexiones aéreas y marítimas de pasajeros procedentes de Italia, que se aplican de forma aleatoria para reducir su impacto sobre la libre circulación.

Ejecutadas en Ceuta siete expulsiones judiciales de extranjeros por delinquir La Policía Nacional ha ejecutado siete expulsiones judiciales de ciudadanos extranjeros que habían accedido a Ceuta durante la entrada masiva del 30 de julio y a los que les constaban procedimientos o antecedentes relacionados con distintos delitos, según ha informado este sábado la Jefatura Superior de Policía de Ceuta. La última de estas expulsiones se ha llevado a cabo este sábado por el puesto fronterizo de El Tarajal y corresponde a un ciudadano marroquí detenido el viernes por un delito de allanamiento de morada, después de que accediera sin autorización a una vivienda del centro de la ciudad y se acostara en la cama del matrimonio que residía en ella.

Lampedusa, Ceuta, Grecia, Canarias, Polonia... ¿Cómo ha sido la reacción de la UE a otras grandes crisis migratorias? La crisis de Ceuta no tiene precedentes en Europa. El incidente ha puesto en jaque la unidad europea y la eficacia de una política migratoria que depende en gran medida de la buena voluntad de terceros países. Pero la reacción tanto de los líderes del bloque como de las propias instituciones fue muy distinta a la de episodios similares, con los gobiernos europeos criticando al Ejecutivo español por su política migratoria, antes de mostrar su solidaridad. Analizamos cuál fue la respuesta a otras grandes crisis migratorias. (Seguir leyendo)

Rego pide a Ceuta agilizar la acogida de menores ante el interés de numerosas familias La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha pedido este sábado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, agilizar la acogida familiar de los menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad, ante el notable interés" mostrado por numerosas familias para hacerse cargo de estos niños y adolescentes. Rego se ha reunido con Vivas en la sede del Gobierno ceutí para abordar la situación de los menores que han llegado en los últimos días a la ciudad autónoma, en medio de la crisis provocada por la entrada irregular desde Marruecos de unas 72.000 personas, entre ellas miles de menores. Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, distintas organizaciones dedicadas al acogimiento familiar han trasladado a Rego que numerosas familias están interesadas en acoger a estos menores, por lo que la ministra ha solicitado al Ejecutivo ceutí que agilice esta posibilidad.

Vox pide activar el artículo 102 para investigar a Sánchez por "traición" tras la crisis migratoria de Ceuta El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación promoverá la activación del mecanismo previsto en el artículo 102 de la Constitución para investigar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los miembros de su Ejecutivo por los "gravísimos hechos" relacionados con la crisis migratoria de Ceuta, al considerar que existen indicios que "justifican una investigación judicial por posibles delitos de traición y contra la seguridad del Estado". "La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales", ha escrito Abascal en un mensaje publicado en su cuenta de X este sábado, en el que ha defendido que "hay indicios y evidencias más que suficientes" para activar el procedimiento, "entre otras el conocimiento previo que tenía el Gobierno de Sánchez respecto a la invasión de Ceuta", según la publicación.

El Obispado de Cádiz y Ceuta convoca una vigilia por la paz ante la crisis migratoria El administrador apostólico de Cádiz y Ceuta, Ramón Valdivia, ha convocado a todas las parroquias de la diócesis a celebrar la noche del 14 de agosto una vigilia de oración por “la paz, la estabilidad y la justicia en Ceuta” ante la crisis migratoria. Una crisis que ha definido como un “desastre humanitario” marcado por el “desgobierno”, el miedo y la sensación de “desprotección” entre los ceutíes. En una carta difundida este sábado, Valdivia ha explicado que ha dejado transcurrir más de una semana desde los hechos para “reposar y comprender” el alcance de lo ocurrido, que, a su juicio, ha tenido una repercusión que va más allá de lo reflejado en los medios de comunicación.

El PSOE pide “tolerancia cero” ante los abusos a mujeres en la crisis migratoria de Ceuta El PSOE de Ceuta ha reclamado “tolerancia cero” y una “protección absoluta a las víctimas” ante los presuntos casos de abusos y agresiones contra mujeres y niñas, que ha señalado que se están conociendo en el contexto de la actual situación migratoria que atraviesa la ciudad. La secretaria de Igualdad del PSOE de Ceuta, Mercedes Vega, ha afirmado que la posición de los socialistas ante cualquier agresión “es clara: protección absoluta a las víctimas y tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres”. El PSOE ceutí ha explicado que está siguiendo la evolución de los hechos y ha mostrado su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer “cuanto antes” lo sucedido y determinar, en su caso, quiénes son los responsables.

Guardiola acusa al Gobierno de trasladar a las CCAA sus "responsabilidades" en la gestión de la crisis de Ceuta La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado que el Gobierno central traslade a las regiones sus propias responsabilidades en la gestión de la crisis de Ceuta. A través de un mensaje en la red social 'X', María Guardiola ha afirmado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez "no puede imponer a las comunidades autónomas" el "cómo afrontar una situación que no ha sabido prever". "Extremadura rechaza esta deriva que sólo pretende trasladar a las regiones las responsabilidades que corresponden al Gobierno", ha criticado la líder extremeña.

Vivas: La crisis migratoria revela que "el Gobierno tropezó dos veces en la misma piedra" El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha considerado este sábado que la nueva crisis migratoria registrada en la ciudad, cinco años después de la entrada masiva de mayo de 2021, demuestra que el Gobierno central “ha tropezado dos veces en la misma piedra”. A preguntas de los periodistas Vivas ha manifestado que los hechos han vuelto a poner de manifiesto la vulnerabilidad de Ceuta y ha recordado que tras los acontecimientos de mayo de 2021 se alcanzó con Marruecos un acuerdo que parecía destinado a marcar “un antes y un después” en las relaciones entre ambos países. Según Vivas, el contenido del acuerdo hacía pensar que las diferencias entre España y Marruecos no volverían a resolverse mediante actuaciones unilaterales como las que se produjeron entonces.