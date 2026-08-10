Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Torres eleva a 80.000 las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a unas 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora, con el reagrupamiento familiar como prioridad. Torres ha ofrecido estos datos tras reunirse este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la entrada masiva de personas y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores. El ministro ha asegurado que el Gobierno de España "está hoy aquí y va a seguir estando aquí" y ha avanzado que este martes se desplazará a Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El Gobierno señala como "prioritaria" la reagrupación familiar de los menores de Ceuta en sus países de origen o en España El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado desde Ceuta que "la prioridad" del Ejecutivo es conseguir "la reagrupación familiar" de los más de 1.400 menores procedentes de la entrada masiva de migrantes que siguen en la ciudad autónoma. Una reagrupación que se podría producir en sus países de origen, o también en España, en el caso de que los niños y jóvenes tengan familia en nuestro país. Torres ha informado también que el Ejecutivo ha reforzado las plantillas de la Guardia Civil en un 40% y de la Policía Nacional en "casi un 30%" para garantizar la seguridad de la ciudad y el control de una situación que sigue siendo difícil. Lea aquí la noticia completa

Nogueras (Junts) insiste en que Cataluña quede "excluida" del reparto de menores llegados a Ceuta La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha insistido este lunes en que Cataluña quede excluida del reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio porque alega que el sistema catalán está tensionado y que Catalunya es la que más ha acogido "siempre". "Tenemos sobre la mesa un real decreto que ya está aprobado y negociado con Junts per Catalunya, que es esta distribución mucho más equitativa para las diferentes comunidades autónomas. Por tanto, no hace falta negociar nada, el trabajo ya está hecho", ha dicho en una entrevista en '3CatInfo' recogida por Europa Press al preguntársele por si el partido negocia con el Gobierno sobre la materia. Ha diferenciado las plazas estructurales que tiene Cataluña con la prórroga asistencial, que consiste en seguir ofreciendo apoyo a los acogidos que han cumplido los 18 años.

Defensa cancela todos los permisos y libranzas de los militares en Ceuta en previsión de nuevas entradas masivas de migrantes El Ministerio de Defensa ha cancelado todos los permisos y libranzas concedidos para los próximos días en Ceuta en previsión de que pueda producirse una nueva entrada masiva en la ciudad autónoma. Como ha adelantado este lunes la Cadena Ser y ha confirmado EL PERIÓDICO, la orden, remitida el domingo, cancela todas las libranzas especiales en pleno periodo vacacional dada la crisis migratoria actual. Lea aquí la noticia completa

Miles de ceutíes salen a la calle al grito de “Basta ya: Ceuta no se rinde” Miles de ceutíes se han concentrado en la plaza de la Constitución en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”, para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria desencadenada por la entrada masiva del pasado 30 de julio. Lee aquí la noticia completa.

La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas de la entrada masiva halladas en Ceuta La Guardia Civil ha recuperado este domingo el cuerpo sin vida de un varón migrante en aguas de Ceuta. Su hallazgo eleva a 83 el número de víctimas de la entrada masiva del pasado 30 de julio encontradas en territorio español. El cadáver ha sido recuperado por agentes del Servicio Marítimo del instituto armado y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Los cuerpos son transportados al antiguo hospital militar, donde ya han realizado las autopsias a 82 personas.

Rollán acusa al Gobierno de "escamotear" al Senado su labor de control en la crisis ceutí El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes para responder a su petición de que desconvocara las comparecencias de tres ministros solicitadas por la crisis migratoria de Ceuta, y le ha acusado de intentar "escamotear" a la Cámara Alta su labor de control al Gobierno. Y lo hace "sobre la base de una argumentación tan errada en términos constitucionales como descortés en lo político", según la carta a la que ha tenido acceso EFE. Simancas había solicitado a la Presidencia del Senado que desconvoque las comparecencias de los ministros de Interior (Fernando Grande-Marlaska), Defensa (Margarita Robles) y Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), señalando que si no lo hace -según refleja Rollán citando al secretario de Estado- los miembros del Gobierno se verán obligados a no acudir "ante la falta de tiempo de preparación y el sinsentido de unas comparecencias duplicadas, (…)".

Lucía Feijoo Viera

Aagesen espera que Italia reaccione y tenga claro que el espacio Schengen está garantizado La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione y tenga claro que el espacio Schengen no ha sido violado en ningún momento y está garantizado". Así lo ha señalado la ministra en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntada por varias cuestiones sobre Ceuta, tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla en Huelva. Respecto a los controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia después de que ese país descartara levantar las restricciones similares implantadas allí tras la crisis migratoria de Ceuta, Aagesen ha recordado que tanto el ministro de Exteriores como el del Interior han sido muy claros en este sentido. "Lo que podemos decir es que no ha habido ni una persona que haya atravesado y llegado a la Península en este momento, se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen", ha subrayado en referencia a los migrantes llegados a Ceuta.