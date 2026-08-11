Albares acusa a Meloni de actuar con "ligereza y frivolidad" ante la crisis de Ceuta por "necesidades electorales"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto hoy a cargar contra Italia por haber actuado con "ligereza y frivolidad" tras la crisis migratoria desatada en Ceuta. En su visita a la ciudad autónoma, el jefe de la diplomacia española ha sido preguntado por la respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni a la situación vivida en España y ha lamentado que la actuación del Ejecutivo transalpino "no ha sido de trasladar solidaridad y apoyo a España", sino todo lo contrario.

En opinión de Albares, la respuesta de Meloni se ha producido "probablemente por puro interés partidista" y por "necesidades electorales del Gobierno italiano". El ministro no lo ha citado, pero las elecciones legislativas están previstas en Italia para 2027, aunque aun no hay fecha definitiva. El partido de Meloni se enfrenta, además, a otras formaciones de extrema derecha que están al alza y con la migración irregular como una de sus principales banderas.

Albares ha recordado que Italia es "el país de la Unión Europea con mayor número de entradas ilegales, el doble que las que registra España". Además, ha criticado que Roma pusiera en cuestión que la crisis de Ceuta haya comprometido el espacio europeo de libre circulación, Schengen. Al contrario, el titular de Exteriores ha garantizado que "la integridad de Schengen nunca ha estado en riesgo; eso ha quedado absolutamente claro".

El ministro ha insistido en que la frontera de Ceuta y Melilla es "la frontera más especial de Europa y del mundo" porque es la única línea fronteriza terrestre que separa a la Unión Europea de África. Por eso, ha señalado "la necesidad de reforzar esa frontera" con el apoyo de las instituciones europeas, con las que ha asegurado que está en diálogo permanente.