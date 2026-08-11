Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Daños tormentas AlicanteEl tiempoGafas eclipseRecomendaciones atascos eclipseDirecto Terremoto ColombiaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Gobierno

El PP afirma que Robles comparecerá el 18 de agosto en el Senado sobre la crisis de Ceuta

El Partido Popular asegura que seguirá trabajando para que Marlaska y Albares acudan también a la Cámara Alta y "salgan de su rebeldía democrática"

Ni el Ejecutivo, ni la ministra, ni el Senado confirman aun la comparecencia, que los populares dan por cerrada

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo

La ministra de Defensa, Margarita Robles.

La ministra de Defensa, Margarita Robles. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El Partido Popular ha dado por hecho este martes que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá el 18 de agosto en el Senado para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta, tras habérselo solicitado la Cámara Alta a petición del Partido Popular, ha informado el PP en un comunicado. Ni el Gobierno, ni la ministra, ni el Senado lo han confirmado. Fuentes de Moncloa explican que el Ejecutivo "dará respuesta a la citada petición a lo largo del día de mañana".

Robles, señala el PP, le comunicó al presidente del Senado, Pedro Rollán, a través de un escrito su voluntad para comparecer. Si esta se confirma, la titular de Defensa ofrecerá los detalles de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas en el marco de la crisis ocasionada por el cruce irregular de la frontera de 72.000 inmigrantes.

Pese a la voluntad mostrada por la ministra, señala la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo, comparecer en la Cámara Alta -donde el PP tiene mayoría absoluta- es "su obligación" ya que el Gobierno "no puede elegir ante quién rinde cuentas".

Por ello, el PP ha asegurado que seguirá trabajando para que los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "salgan de su rebeldía democrática", dejen de "menospreciar" al Senado y "cumplan con su responsabilidad", informa Efe.

La crisis de Ceuta ha provocado un nuevo choque entre el Congreso y el Senado por las peticiones de comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre la entrada masiva de miles de personas de Marruecos a Ceuta. El PP quiere que los titulares de Defensa, Exteriores, Interior y Justicia lo hagan esta misma semana en la Cámara Alta y el Gobierno ha decidido que lo hagan dentro de dos en la Cámara Baja.

Noticias relacionadas

El pasado viernes, Rollán envió sendas cartas a los ministros advirtiéndoles de las consecuencias legales que se derivarían de no comparecer en la Cámara sin justificarlo debidamente.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
  2. La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes
  3. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  4. Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
  5. Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más
  6. El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: 'Hay cierta incertidumbre
  7. ¿Cuánta gente cabe en Torrevieja en agosto? Aquí están las cifras oficiales del Ayuntamiento
  8. La playa de San Gabriel de Alicante vuelve a quedar al margen: vegetación en la arena y quejas por falta de mantenimiento

Alicante completa el suelo pendiente para proteger el entorno del monasterio de Santa Faz

Alicante completa el suelo pendiente para proteger el entorno del monasterio de Santa Faz

Más de la mitad de las muertes por calor en la Comunidad desde el 1 de julio se han registrado en la provincia de Alicante

Más de la mitad de las muertes por calor en la Comunidad desde el 1 de julio se han registrado en la provincia de Alicante

La Diputació d’Alacant invertix 800.000 euros en la millora de les masses forestals

La Diputació d’Alacant invertix 800.000 euros en la millora de les masses forestals

Brilla Torrevieja adapta el horario de inicio de K-Pop Golden Experience por el eclipse

Brilla Torrevieja adapta el horario de inicio de K-Pop Golden Experience por el eclipse

Sam, el Border Collie que no quiere cuidar ovejas y prefiere estar en el sillón junto a las personas

Sam, el Border Collie que no quiere cuidar ovejas y prefiere estar en el sillón junto a las personas

¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

Imágenes del día después en Alcoy tras el temporal

Imágenes del día después en Alcoy tras el temporal

El Supremo tumba (también) el recurso de una gran energética contra los caudales ecológicos del Tajo que recortan el trasvase

El Supremo tumba (también) el recurso de una gran energética contra los caudales ecológicos del Tajo que recortan el trasvase
Tracking Pixel Contents