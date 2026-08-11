Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Guardia Civil encuentra otro cuerpo sin vida y se elevan a 83 las víctimas

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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La UE, Meta y TikTok abren un canal para frenar la desinformación sobre Ceuta, La Unión Europea (UE), Meta y TikTok acordaron este lunes la creación de un nuevo canal específico de intercambio de información y cooperación con organismos de verificación de datos para detectar rápidamente y reducir el impacto de la desinformación relacionada con la crisis migratoria de Ceuta, según el medio especializado Politico. El nuevo mecanismo permitirá a la Comisión Europea señalar junto a las plataformas y los verificadores contenidos potencialmente falsos para que sean revisados y, cuando corresponda, retirados, en un procedimiento más estrecho y rápido que los sistemas habituales de respuesta ante la desinformación, de acuerdo con tres fuentes anónimas citadas por el medio estadounidense.

El Gobierno aclara que la cifra de personas llegadas a Ceuta se mantiene en 72.000 La cifra de personas que entraron de forma irregular en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio no se ha elevado y sigue siendo del 72.000, indicaron a EFE fuentes del Gobierno. Las fuentes se refieren así a unas declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien este lunes habló de 80.000 llegadas. De acuerdo con fuentes de su departamento, en realidad el ministro en su comparecencia ante la prensa "quiso ahondar en la dimensión de la crisis, con la llegada de un número de personas similar a la población de Ceuta" que es en efecto de unas 80.000 personas.

La reunión de Gobierno y comunidades sobre menores sigue en pie tras desmarcarse PP de Vox La decisión del PP de que sus gobiernos autonómicos asistan a la comisión convocada por el Gobierno el jueves para abordar la reubicación de menores migrantes presentes en Ceuta, a diferencia de las comunidades donde Vox tiene competencia en materia de infancia, hace que haya mayoría suficiente para que la cita se celebre. A la espera de conocer la postura oficial de los ejecutivos autonómicos de Madrid, La Rioja, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla, todas gobernadas por el PP, así como el de Andalucía (PP-Vox) son diez las comunidades que han confirmado a EFE que asistirán a la reunión. No lo harán Aragón, Extremadura y Castilla y León, gobernadas en coalición entre PP y Vox, que dirige las vicepresidencias con competencias en materia de infancia, según comunicaron en sendas cartas hace unos días a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Marruecos exige la repatriación de sus menores no acompañados que están en España El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio, tras la inédita avalancha migratoria registrada recientemente en la fronteriza ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África. Lee aquí la noticia completa.

Bruselas aborda con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo el apoyo "actual y futuro" a España por Ceuta El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha abordado este lunes con Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) el apoyo "actual y futuro" que pueden prestar a España ante la crisis migratoria en Ceuta y ha reiterado la disposición de las agencias europeas a proporcionar toda la asistencia necesaria. "Hoy he vuelto a estar en contacto con nuestras agencias --Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE-- para discutir el respaldo actual y futuro a España en respuesta a los acontecimientos en Ceuta", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha agradecido su "muy buen trabajo" y su "disposición continua a proporcionar todo el apoyo necesario de aquí en adelante". Paralelamente, fuentes comunitarias han confirmado este lunes a Europa Press que Bruselas está a la espera de que el Gobierno presente una solicitud formal para acceder a la financiación adicional --cuya cuantía aún no se ha determinado-- que estudia conceder por la crisis en la ciudad autónoma, después de recibir la semana pasada una primera evaluación de necesidades de las autoridades españolas.

Sanidad niega una crisis sanitaria en Ceuta, donde casi la mitad de las camas están libres La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este lunes que la crisis migratoria de Ceuta se haya traducido en una crisis sanitaria en la ciudad autónoma, donde solo 95 de las 175 camas hospitalarias (el 54 %) están ocupadas, 20 de ellas por migrantes. Desde el pasado 30 de julio, cuando decenas de miles de personas entraron irregularmente en Ceuta, se han incrementado las asistencias sanitarias a los migrantes: ese día, se registraron 1.149 asistencias y, desde entonces, se mantiene una media de 350 diarias en Atención Primaria (CS Otero y Tarajal), SUAP y urgencias hospitalarias. Así lo ha informado la ministra en sus redes sociales, en las que ha puntualizado que, a día de hoy, en el Hospital de Ceuta hay 175 camas, de las cuales están ocupadas en torno a 95, 20 de ellas por migrantes; uno de ellos permanece en la UCI y el resto están repartidos entre pediatría, obstetricia, neonatología, cirugía y hospitalizaciones médicas.

Vivas reclama un plan estatal para "recuperar la normalidad" de Ceuta y pide un mando único del Gobierno El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno de España un "plan específico para recuperar la normalidad" en la ciudad tras la entrada masiva del pasado 30 de julio, durante la reunión que ha mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Vivas ha planteado como prioridades que las calles de Ceuta recuperen su situación anterior a la crisis y que se proceda a la expulsión de las personas que participaron en la entrada masiva y que todavía permanecen en la ciudad. El presidente ha manifestado que considera "inasumible", "insostenible" e "inaceptable" la presencia de miles de personas en las calles, sin alojamiento y con necesidades básicas por cubrir.

Vivas pide habilitar un centro donde confinar a los migrantes que permanecen en Ceuta mientras se tramita su expulsión El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este lunes habilitar un centro donde confinar a los migrantes que entraron de forma irregular el 30 de julio en Ceuta mientras se tramita su expulsión. "Creemos que hay que habilitar un espacio para que actúe como un centro de internamiento de extranjeros, donde se puedan ingresar a estas personas y allí permanezcan confinadas. Esto se logra y creemos que hay que lograrlo, y de una manera urgente, pues se conseguirá que las necesidades vitales las tengan cubiertas, se conseguirá que no estén en nuestras calles y se conseguirá que se puedan tramitar con mayor agilidad y facilidad los expedientes de expulsión", ha asegurado.

Torres eleva a 80.000 las personas que entraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha elevado a unas 80.000 las personas que entraron en Ceuta desde Marruecos durante los días 30 y 31 de julio y ha anunciado un refuerzo de medios para atender a los alrededor de 1.400 menores que han sido filiados hasta ahora, con el reagrupamiento familiar como prioridad. Torres ha ofrecido estos datos tras reunirse este lunes con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la entrada masiva de personas y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores. El ministro ha asegurado que el Gobierno de España "está hoy aquí y va a seguir estando aquí" y ha avanzado que este martes se desplazará a Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.