Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Robles se reúne con el presidente de Ceuta y visita a las tropas desplegadas en la ciudad La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne este miércoles con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y visita a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre desplegadas en la ciudad autónoma. Robles será la tercera responsable ministerial en viajar esta semana a Ceuta, después de que el lunes lo hiciera el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y ayer el de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis migratoria provocada tras la llegada masiva a la ciudad de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio. Tras reunirse con el presidente ceutí, Robles comparecerá ante los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Aagesen confía en la devolución de menores de Ceuta para su reagrupación familiar La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que se está trabajando con el Gobierno marroquí para que la devolución de los menores que entraron en Ceuta se hagan "con las máximas garantías" y para su "reagrupación familiar". "El Gobierno de España va a buscar que ese regreso se haga con las garantías, respetando los derechos humanos, que es un criterio y una máxima de este Gobierno", ha afirmado Aagesen en declaraciones a Hora 25 de la Cadena Ser. "Tenemos siempre un trato garantista, especialmente con los más jóvenes, y ese es el objetivo y lo que se va a hacer", ha subrayado la vicepresidenta.

España ha controlado ya a 2.143 viajeros de terceros países llegados desde Italia La Policía Nacional ha controlado hasta la una de la tarde de este martes a 2.143 viajeros de terceros países llegados a España en 149 vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles fronterizos aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país. Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, en estos controles, que comenzaron a las 00.00 horas del sábado, han participado 259 agentes de la Policía Nacional.

Mónica García visitará Ceuta y pide no alarmar porque no hay "colapso sanitario" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido al Colegio de Médicos de Ceuta que no hay un "colapso sanitario" por la entrada masiva desde Marruecos, a pesar de que -critica- "fuentes alarmistas" quieren sembrar en la población "miedo y confusión", y ha anunciado que visitará Ceuta en las próximas semanas. García ha respondido a la carta que le envió el pasado 7 de agosto el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma, Enrique Roviralta, en la que advertía de que la "situación excepcional" ha derivado en una "catástrofe asistencial que exige una respuesta inmediata por parte del Ministerio de Sanidad".

La Guardia Civil advierte en redes sociales: "Ni la frontera está abierta ni se abrirá" La Guardia Civil ha difundido un mensaje en español y en francés a través de redes sociales en el que advierte que "ni la frontera con España está abierta ni se abrirá" tras la entrada masiva ocurrida los pasados 30 y 31 de julio y ante el riesgo de que vuelva a haber un intento el próximo 15 de agosto. En sendas publicaciones en Instagram y TikTok, el instituto armado explica que hay "nuevas barreras de contención": "Si las pasas, te devuelven. No te dejes engañar", concluye este mensaje, acompañado de una foto en la que se puede ver la barrera instalada en el mar tras la crisis migratoria ocurrida a finales de julio. La Benemérita ha lanzado este mensaje tras la entrada masiva de 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio, unas llegadas que habían sido alentadas a través de las redes sociales en mensajes en los que se animaba a los jóvenes a cruzar la frontera bajo el pretexto de que serían recibidos favorablemente en España.

Interior y Defensa, preparados para contener una posible entrada masiva de migrantes en Ceuta el 15 de agosto El Gobierno no va a tropezar dos veces en la misma piedra. Al menos no este verano. Si de algo pecó el Ejecutivo en la actual crisis migratoria de Ceuta fue de imprevisión. Ahora, los servicios de inteligencia, los ministerios del Interior y de Defensa, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están volcados en evitar que vuelva a ocurrir algo semejante a la avalancha del 30 de julio. "Ni siquiera una décima parte", advierten. (Seguir leyendo)

Robles visitará mañana a las tropas desplegadas en Ceuta y se reunirá con Vivas La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará mañana miércoles a las tropas dependientes del Mando Operativo Terrestre desplegadas en Ceuta y mantendrá un encuentro con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, según ha informado el Ministerio. Después de que hoy haya visitado Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y se haya reunido con Vivas, mañana será el turno de la titular de Defensa, una reunión que se enmarca en plena crisis migratoria tras la llegada masiva de más de 70.000 personas el pasado 30 de julio. Tras reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Robles comparecerá ante los medios de comunicación desde la Delegación del Gobierno en Ceuta.

El Senado mantiene la comparecencia de Marlaska sobre Ceuta pese a que acudirá al Congreso El Senado mantiene para este miércoles la comparecencia sobre la crisis migratoria de Ceuta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya silla quedará vacía previsiblemente dado que ya ha solicitado su presencia en el Congreso por el mismo motivo y el Gobierno quiere evitar "duplicidades". Fuentes del Ministerio de Interior han confirmado a EFE que Marlaska no acudirá a la Cámara Alta, donde está citado para las 11:00 horas, tal como han recordado fuentes del PP.

El Gobierno informará de los riesgos del eclipse al "elevado número de inmigrantes" que se encuentran en Ceuta El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en colaboración con la Delegación de Gobierno de Ceuta, ha decido emprender acciones destinadas a evitar que el elevado número de inmigrantes que se encuentran en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Ceuta, puedan sufrir consecuencias para su salud ocular por el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto, según han informado fuentes de este Departamento. El Departamento que dirige Elma Saiz ha trasladado a Cruz Roja, organización a través de la cual se presta el servicio de atención humanitaria y sociosanitaria a los inmigrantes en la playa del Trampolín y en otros puntos clave de la ciudad, la necesidad de que informe esta tarde, durante el reparto de kits de comida, de las consecuencias negativas que puede tener para su salud ocular mirar el eclipse de sol en la franja comprendida entre las 19.40 y las 20.40 horas de este miércoles.