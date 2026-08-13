Preguntas por escrito
El PP pide al Gobierno que aclare sus contactos con Marruecos y reclama llamar a consultas a la embajadora marroquí en España
De los Santos considera una "sinvergüencería" que Bolaños no comparezca en el Senado, lo acusa de "mentir" sobre la situación en Ceuta y lamenta que "solo" la ministra Robles haya "dejado claro" que esa ciudad autónoma y Melilla forman parte del Estado
Gisela Boada
El PP quiere que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, rinda cuentas sobre los contactos que ha mantenido con el Gobierno de Marruecos desde la entrada masiva de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio y aclare si el CNI alertó de esta situación, algo que el Ejecutivo ya ha negado en varias ocasiones. En una batería de preguntas registrada en el Congreso, el partido reclama conocer qué conversaciones ha mantenido Bolaños con su homólogo marroquí, el ministro de Justicia Abdellatif Ouahbi, y qué actuaciones se han impulsado desde entonces en el marco de la cooperación judicial entre ambos países.
"Si alguien tiene la sinvergüencería de no pasar por el Senado [a comparecer], que lo haga por escrito", ha defendido el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, en declaraciones a los periodistas este jueves en Barcelona, en una comparecencia junto al edil del PP en la ciudad, Daniel Sirera, y el secretario general del PP catalán, Juan Fernández. En la misma comparecencia, también ha acusado a Bolaños de "mentir" sobre esta cuestión, algo que, a su juicio, "hace habitualmente". Por ello, le ha pedido que se "aparte" de sus funciones y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones.
Sobre la crisis de Ceuta, De los Santos ha explicado que la batería de preguntas busca "aclarar" cómo se ha gestionado la situación, pero también pedir que se llame a consultas a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para dejar claro que Ceuta y Melilla forman parte de España y abordar, entre otras cuestiones, la devolución de los menores no acompañados.
De hecho, el dirigente popular ha considerado "grave" que, de los 22 ministros, "solo" Margarita Robles haya dejado clara su posición sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, mientras que, según ha denunciado, el resto de los ministros del Ejecutivo no se ha pronunciado. En este contexto, se ha preguntado si el Gobierno "está más deshecho que nunca".
Los populares preguntan, entre otras cuestiones, cuándo activó el Ministerio de Justicia la Magistratura de Enlace española en Marruecos después de la entrada masiva en Ceuta y qué actuaciones se han llevado a cabo desde el 30 de julio. También quieren saber si España ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los fallecidos y localizar a sus familias, y si existe una relación nominal de desaparecidos comunicada por familias marroquíes que pueda cruzarse con los cadáveres recuperados.
El PP también pide al Gobierno que detalle qué mecanismos de cooperación se han puesto en marcha para la identificación y el retorno de menores a Marruecos, la expulsión y recepción de los adultos que accedieron a Ceuta y la identificación de los fallecidos y de sus familias. Asimismo, exige saber si España investigará a quienes pudieron organizar, financiar, facilitar o instigar desde territorio marroquí la entrada masiva y cuestiona por qué, si la cooperación judicial entre ambos países funciona de manera "muy eficaz y de muy buena calidad", según el propio Ministerio, no se ha puesto en marcha una operación conjunta de mayor alcance para esclarecer lo ocurrido.
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Fuente: El Periódico
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