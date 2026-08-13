Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Albares destaca la voluntad de Marruecos para la devolución de los inmigrantes

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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De izquierda a derecha: la respuesta de los partidos a la crisis migratoria de Ceuta La entrada masiva de inmigrantes a España a través de Ceuta a finales de julio ha dejado patente las diferentes respuestas de los partidos al fenómeno de la inmigración irregular, tanto en el enfoque como en el tono. Desde la apuesta del PSOE por la coordinación, la humanidad y el refuerzo de los recursos hasta el planteamiento más duro de Vox, y pasando por el abordaje basado en la gestión defendido por el PP, la llegada de más de 70.000 personas en 24 horas desde Marruecos a Ceuta ha evidenciado cómo los partidos se enfrentan a una crisis como la vivida. Dejando de la lado la trifulca política y el cruce diario de acusaciones a cuenta de este asunto, estas serían las posiciones de las diferentes formaciones sobre la crisis de Ceuta.

Más de 600 migrantes abandonan Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas Más de 600 migrantes, de los 10.000 que según las autoridades ceutíes quedan en la ciudad tras la entrada masiva registrada desde Marruecos el pasado 30 de julio, han abandonado Ceuta voluntariamente en las últimas 48 horas, han señalado fuentes policiales. Las mismas fuentes han detallado que el regreso se está produciendo de forma progresiva y se debería, entre otros motivos, a la constatación, por parte de los propios migrantes, de que no podrán trasladarse a la península y de que, finalmente, tendrán que afrontar su retorno a Marruecos.

Interior instala en el dique sur de Melilla una barrera flotante en el mar como en Ceuta El Ministerio del Interior ha instalado en Melilla una barrera flotante en el mar igual que la que puso en Ceuta hace unos días tras la entrada de decenas de miles de personas el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma. Según ha podido comprobar EFE, la barrera se encuentra ya instalada al final del dique sur de Melilla, un espigón de 500 metros de longitud que ejerce como frontera terrestre y marítima en la zona sur de la ciudad y que la separa del puerto marroquí de Nador. Esta barrera, que ya es una realidad también en Melilla, se suma a unas vallas de construcción que fueron instaladas la semana pasada en el tramo final del dique sur, que carecía de perímetro fronterizo y donde solo había escolleras, para posibilitar los rechazos en frontera en caso de un intento de entrada irregular por vía marítima.

Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con España El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes, según ha afirmado este miércoles a EFE el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi. "Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", ha declarado Ouahbi. (Seguir leyendo)

Los controles a viajeros procedentes de Italia han afectado ya a más de 2.600 personas El número de viajeros procedentes de Italia que han sido identificados en aeropuertos españoles desde el pasado sábado supera ya las 2.600 personas, según los últimos datos proporcinados por el Ministerio del Interior. En concreto, hasta la una de la tarde de este miércoles la cifra de personas a las que se ha solicitado la documentación a su llegada a España era de 2.682. En total, se han controlado 218 vuelos y 372 agentes han participado en esta tarea.

Bruselas envía un equipo a Ceuta La Comisión Europea (CE) ha enviado a la ciudad autónoma española de Ceuta a un equipo de la Dirección General de Migraciones e Interior para analizar sobre el terreno la situación migratoria y evaluarla "de primera mano", según anunció este miércoles el comisario de la rama, el austríaco Magnus Brunner. "Mi equipo está hoy en Ceuta para una evaluación de primera mano de la situación actual en el terreno. Junto con nuestras agencias Frontex (fronteras), Europol (policial) y EUAA (asilo), seguimos proporcionando todo el apoyo necesario", señaló Brunner en una publicación en sus redes sociales.

España ha controlado a 2.682 viajeros de terceros países La Policía Nacional ha controlado hasta las 13:00 horas de este miércoles a un total de 2.682 viajeros de terceros países llegados a España desde 218 vuelos procedentes de Italia, dentro de los controles aleatorios establecidos ante la situación migratoria en ese país. Según los datos facilitados a EFE por el Ministerio del Interior, en los controles, que arrancaron a las 00:00 horas del sábado, han participado un total de 372 agentes de la Policía Nacional.

A prisión nueve migrantes y expulsados otros dos Los juzgados de Ceuta han decretado en los últimos días el ingreso en prisión de nueve migrantes llegados a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos del 30 de julio y la expulsión de otros dos por delitos de agresión sexual, allanamiento, atentado contra la autoridad, lesiones y venta de drogas. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, las plazas judiciales de Ceuta han tramitado hasta el momento tres casos de agresiones sexuales cometidas presuntamente por inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva, en todos los casos contra mujeres inmigrantes que también accedieron a Ceuta en esas circunstancias.

"Estamos peor que cuando empezó la semana" El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles que la ciudad está "peor que cuando empezó la semana", pese a la visita en los últimos días de tres ministros, porque todavía no se ha concretado un plan para el retorno de las personas que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva del 30 de julio. Al ser preguntado si la presencia de tres ministros en Ceuta había contribuido a generar una mayor sensación de tranquilidad entre la población y tras reunirse hoy con la ministra de Defensa, Margarita Robles, de visita en Ceuta, Vivas ha lamentado que todavía no se conozca "qué plan se va a aplicar" para conseguir que abandonen Ceuta las personas que entraron durante la crisis del 30 de julio.