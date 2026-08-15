Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Vivas reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes en casos de "invasión"

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Tajani sobre la crisis de Ceuta: España debería preocuparse por Marruecos, no por Italia El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, considera que, en relación a la crisis migratoria de Ceuta, España debería preocuparse por Marruecos y no por Italia puesto que es el aquel país "donde se originan los problemas". "En lugar de preocuparse por nosotros, España debería preocuparse por Marruecos: ahí es donde se originan los problemas, no en nuestros controles, que sirven al propósito de todos de impedir que inmigrantes ilegales y, peor aún, potenciales terroristas, lleguen a Europa", indica Tajani en una entrevista al diario Corriere della Sera. Las relaciones entre Italia y España viven un momento de tensión a raíz de la crisis migratoria de Ceuta ya que el Gobierno de Giorgia Meloni decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen con España y aplicar controles en puertos y aeropuertos a viajeros procedentes del país ibérico por una "cuestión de seguridad" ante la masiva entrada de inmigrantes irregulares.

El Senado vuelve a citar a Marlaska el día 20 El Senado, con mayoría absoluta del PP, ha vuelto a citar este viernes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que comparezca el jueves 20 en la Comisión de Interior de la Cámara Alta e informe de las actuaciones desarrolladas por su Ministerio en la crisis migratoria de Ceuta. Así consta en la agenda parlamentaria del Senado donde se convoca la comparecencia del ministro el día 20 a las 11:00 horas en el marco de la Comisión de Interior.

"Número importante" de migrantes con necesidad de asilo El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) ha detectado "un número importante" de personas llegadas a Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio que "estarían en necesidad de protección internacional". Acnur sigue de cerca la evolución de la situación en la ciudad autónoma y, tras realizar una visita sobre el terreno, ha transmitido a las autoridades competentes sus observaciones, en las que subraya la necesidad de "garantizar" la identificación y registro de las personas recién llegadas y ejecutar procedimientos adecuados de triaje y derivación para identificar a quienes necesiten protección internacional.

Saturación también en Melilla El Gobierno de Melilla (PP) ha reforzado desde este viernes los recursos del Centro de Acogida de Menores 'La Purísima Concepción' con 100 camas y 100 colchones ignífugos ante su "sobreocupación", un día antes del llamamiento en redes sociales de Marruecos para entrar "masivamente" en Ceuta y Melilla, y reclama agilizar los traslados de menores. Según ha informado la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, Melilla ha adoptado estas medidas "ante la situación de sobreocupación del centro de menores de La Purísima, agravada por el incremento continuado de llegadas durante el verano y, especialmente, por las entradas masivas registradas los días 31 de julio y 1 de agosto".

Mariano Alonso Freire El PP reclama la devolución inmediata de los migrantes El presidente del Senado, Pedro Rollán, compareció este viernes en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la localidad. Los dos mandatarios del Partido Popular (PP) coincidieron en reclamar tanto una devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en territorio ceutí como un "nuevo marco normativo" que permita, argumentaron, recuperar la normalidad. Lea aquí la noticia completa.

Génova avala la petición de Vivas El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, ha afirmado este viernes que Génova avala la petición del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para que se suspenda el derecho de asilo y ha afirmado que de hacerse no se estaría faltando a ninguna ley porque Marruecos es un país seguro. "La petición del señor Vivas está más que justificada", ha afirmado en una rueda de prensa De los Santos, quien ha explicado que el plan de europeo de inmigraciones "deja claro" qué países son seguros y ni siquiera son susceptibles de estar bajo el asilo y entre ellos está Marruecos.

Lucas Font / Luis Ángel Sanz España y Marruecos refuerzan la seguridad en la frontera Marruecos y España están reforzando la seguridad en la frontera con Ceuta ante la posibilidad de que se produzca una nueva entrada masiva este fin de semana. Tanto las autoridades marroquíes como españolas están tratando de contener los llamamientos que han circulado en las redes sociales en los últimos días y que invitan a miles de inmigrantes a repetir lo ocurrido el pasado 30 de julio, cuando 72.000 personas cruzaron la frontera. Algunas de estas publicaciones afirman que el paso fronterizo se abrirá el 15 de agosto, "un día festivo en España", algo que ha obligado a los dos países a activar la alerta. Lea aquí la noticia completa.

Los fiscales en Ceuta La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha reclamado este viernes a la fiscal general del Estado un "compromiso sostenido de refuerzo" del número de fiscales en Ceuta ante la "previsible prolongación de la crisis migratoria" en la ciudad autónoma. El papel de los fiscales es fundamental en la tramitación de las repatriaciones en cumplimiento de la ley de extranjería y también a a la hora de gestionar las posibles solicitudes de asilo.

Vox critica que solo se plantee el reparto de migrantes El diputado de Vox José María Figaredo ha criticado este viernes que el Gobierno de España solo plantee repartir entre las comunidades autónomas a los menores no acompañados llegados a Ceuta, en lugar de devolverlos a Marruecos, como reclama Rabat. En una entrevista en Antena 3, Figaredo ha afirmado que la reunión preparatoria de la Conferencia Sectorial de la Infancia tenía como único objetivo involucrar a las comunidades autónomas en el reparto de menores.