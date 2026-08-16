Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Jornada tranquila y sin incidentes en Melilla La ciudad autónoma de Melilla ha vivido una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera, que ha contado con un gran despliegue y un mayor refuerzo policial del habitual debido a los llamamientos que se han difundido en redes sociales en Marruecos para intentar entrar este sábado de forma irregular en Ceuta y Melilla. Fuentes de Delegación del Gobierno han trasladado a EFE que la tranquilidad ha dominado durante todo el día tanto en el perímetro fronterizo como en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, el único habilitado entre Melilla y Marruecos.

Ceuta refuerza la vigilancia sanitaria y ambiental La Ciudad Autónoma de Ceuta ha activado un plan extraordinario de refuerzo sanitario y ambiental ante la permanencia en la ciudad de miles de personas tras la entrada masiva de migrantes del pasado 30 de julio, según ha informado el Gobierno ceutí. Un dispositivo que contempla nueve líneas de actuación e incorpora un nuevo médico de Salud Pública y más de un centenar de trabajadores para intensificar las labores de limpieza, saneamiento y control ambiental.

El Gobierno intercede en la expulsión de EFE y RTVE de Castillejos El Gobierno de España ha defendido este sábado la libertad de prensa "en todo momento y en todas las partes del mundo" y ha señalado que está buscando una solución tras la expulsión de Castillejos (Marruecos) de los periodistas de EFE y RTVE que cubrían la crisis migratoria con Ceuta. Fuentes del Gobierno han asegurado que la embajada española en Rabat está en contacto permanente con los periodistas afectados y con las autoridades marroquíes y buscando una solución.

Marruecos detiene a casi 300 personas Las fuerzas de seguridad marroquíes han detenido ya a 294 personas, la mayoría de ellas procedentes del África subsahariana, que intentaban cruzar de forma irregular hacia Ceuta desde Fnideq (Castillejos) en medio del amplio despliegue policial para prevenir la entrada masiva promovida en redes sociales para este sábado. La situación se ha normalizado en la zona después de que las fuerzas marroquíes se hayan tenido que desplegar para detener a 248 migrantes subsaharianos y 46 ciudadanos marroquíes que pretendían alcanzar la frontera con Ceuta, según han informado fuentes de seguridad al diario digital marroquí Hespress.

Un diputado del PSOE pide la dimisión del delegado del Gobierno El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, ha pedido este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, que es también secretario general de los socialistas ceutíes y candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas. León ha hecho pública su posición a través de sus redes sociales, donde ha mostrado abiertamente su discrepancia con la gestión del PSOE durante la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad y ha cuestionado la actuación de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno.

En vídeo El Ejército intensifica su presencia en las calles de Ceuta. Javier Vendrell Camacho

Marruecos pide a EFE y TVE que abandonen Castillejos Un representante del Ministerio del Interior marroquí ordenó este sábado a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq (Castillejos) que abandonen la ciudad, donde se encuentran cubriendo información relacionada con la frontera con Ceuta. Los periodistas cubrían una carga de las fuerzas antidisturbios marroquíes para dispersar, mediante el uso de gases lacrimógenos y porras, a centenares de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que trataban de aproximarse a la frontera.

Imbroda celebra la “plena normalidad” en Melilla en una jornada tranquila en la frontera El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha celebrado la “plena normalidad” de este sábado en la ciudad autónoma, una jornada tranquila y sin incidentes en la frontera pese a los llamamientos difundidos en redes sociales en Marruecos para intentar entrar de forma irregular, lo que ha dado lugar a un mayor despliegue policial del habitual. “Hoy en Melilla tiempo espléndido y todas las playas llenas de bañistas. ¡Plena normalidad y muchos turistas!”, ha escrito Imbroda en su perfil de X, celebrando la calma que se respira en la ciudad autónoma en un día en el que, según ha informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno, la jornada se está desarrollando “con normalidad, sin novedad y sin incidentes”. Según ha podido comprobar EFE, el trasiego de patrullas de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local es constante en el dique sur, uno de los focos de la crisis migratoria que comenzó el pasado 30 de julio, aunque hay calma en la zona.

Marruecos eleva a 148 los migrantes interceptados cerca de la frontera con Ceuta Las fuerzas marroquíes interceptaron este sábado a 148 migrantes, en su mayoría subsaharianos, que pretendían cruzar de forma irregular desde Fnideq (Castillejos) a Ceuta, informaron a EFE fuentes de Seguridad. Las mismas fuentes indicaron que 128 son originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí.