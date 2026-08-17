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Albares planta al Senado por la crisis de Ceuta y el PP estudia medidas ante las ausencias de los ministros

El ministro de Exteriores mantiene el pulso a los populares y se va a Barcelona a visitar las obras de Casa Asia

El Gobierno critica los "numeritos" impulsados en la Cámara Alta y reclama activar la renovación del TC

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband, en el Ministerio de Asuntos Exteriores,

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante una reunión con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo, Edward Samuel Miliband, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, / Ricardo Rubio - Europa Press

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

"Una nueva silla vacía", ha criticado la presidenta de la comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Pilar Milagros Rojo (PP), la ausencia del ministro del ramo, José Manuel Albares, en su comparecencia para dar explicaciones sobre la crisis migratoria en Ceuta, después de que ya hiciera lo propio el Fernando Grande-Marlaska la pasada semana. El responsable de Exteriores, como ya estaba anunciado, ha declinado asistir a la comisión, a donde estaba citado por la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, dejando sus explicaciones para cuando acuda al Congreso a finales de mes.

Rojo ha recalcado que esa silla vacía "no es solo una ausencia física, que representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad y de respeto al Parlamento y a los españoles que en él están representados, además del incumplimiento de una obligación constitucional y legal". Así, ha advertido de los ministros están obligados a comparecer cuando son citados, que no pueden elegir en qué Cámara dan explicaciones y que ninguna de las dos Cámaras prevalece sobre la otra "a efectos de control al Gobierno". Así, fuentes del PP explican que están "estudiando medidas" y que las anunciarán cuando las tengan decididas.

Horas antes de que arrancara la fallida comisión en el Senado, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha publicado un mensaje en la red social X, en la que ha tildado de "numerito" las comparecencias solicitad por el PP. "Hoy hace 8 meses que el PP incumple la Constitución. 8 meses sin renovar los 4 Magistrados del TC que tocan al Senado con excusas baratas. Con el CGPJ estuvieron más de 5 años incumpliendo la obligación de renovación", ha criticado.

Disputa en las Cortes

Albares mantiene el pulso así con el PP que ya anunció el Gobierno hace más de una semana, cuando dejó claro que ninguno de los ministros citados acudirían a dar explicaciones en el Senado antes de hacerlo en el Congreso a finales de mes. El primero en no acudir fue el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el pasado miércoles no acudió a la Cámara Alta y su asiento en la comisión correspondiente quedó vacío. Ante esta situación, los populares anunciaron que le volverán a citar este mismo jueves.

Mañana será el momento de Margarita Robles. En un primer momento, la ministra de Defensa fue convocada el pasado jueves 13 de agosto, pero pactó con el PP una fecha posterior para dar explicaciones y acordaron este martes, 18 de agosto. No obstante, en los días siguientes, Robles aseguró que no tenía tiempo para preparar la comparecencia y que la postergaría a septiembre, avisando ya del plantón que se producirá este martes, el tercero.

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Por el momento, los populares solo han anunciado su intención de citar nuevamente a los tres ministros, pero el presidente del Senado, Pedro Rollán, les avisó por carta hace más de una semana de que una ausencia sin causa debidamente justificada podría provocar la adopción de medidas por los órganos del Senado y la exigencia de responsabilidades jurídicas.

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Fuente: El Periódico

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