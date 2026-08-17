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La Audiencia Nacional unifica el caso Leire Díez tras recibir la parte de la causa que abrió un juez de Madrid

El juzgado de Santiago Pedraz acepta la inhibición acordada por el magistrado de Madrid Arturo Zamarriego

Leire Díez el pasado septiembre en una comparecencia parlamentaria.

Leire Díez el pasado septiembre en una comparecencia parlamentaria. / José Luis Roca / EPC

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Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

El titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) recibió el pasado 14 de agosto todas las actuaciones llevadas a cabo por el magistrado que abrió la causa sobre la 'fontanera' del PSOE Leire Díez en Madrid, Arturo Zamarriego, quién la semana pasada decidió inhibirse al constatar que el magistrado Santiago Pedraz mantenía una investigación más avanzada que le ha permitido imputar a responsables del PSOE "que podrían tener un mayor nivel de jerarquía", entre los que se encuentran la actual gerente del partido, Ana María Fuentes o el que fuera 'número tres' de la formación Santos Cerdán.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso esta redacción, en la que se especifica que "procede aceptar" la inhibición, con la intención de unir a la causa tramitada en la Audiencia Nacional las pesquisas que abrió el juez Zamarriego.

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Zamarriego solo investigaba a la propia Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset, al abogado Jacobo Teijelo y al periodista Pere Rusiñol y, según ha podido constatar el juez de Madrid estas personas "podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado" mientras que las diligencias seguidas por el Juzgado Central de Instrucción se dirigen además contra otras que sí "podrían tener mayor nivel de jerarquía" y ello hace "necesario la exacta concreción de responsabilidades" de todas ellas.

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Fuente: El Periódico

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