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Crisis migratoria

Mónica García reprocha al presidente de Ceuta no haber habilitado espacios seguros como se hizo en 2021

La ministra de Sanidad insiste en que "estamos muy lejos" del colapso sanitario

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Sanidad, Mónica García..

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y la ministra de Sanidad, Mónica García.. / EFE

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EFE

Madrid

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que el Gobierno de Ceuta no haya habilitado aún espacios seguros para albergar a los migrantes y tener una situación de salud pública controlada, como se hizo en 2021, para hacer seguimiento de las personas atendidas y en caso de brote tratarlo.

En declaraciones en TVE, García ha urgido al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, a facilitar esos espacios seguros y salubres, y ha rechazado sus reproches de que el Ejecutivo no ha estado en la emergencia: "A mi me duele que no haya espacios habilitados y que el Gobierno de Ceuta no estuviera lo suficientemente ágil" en la gestión de la emergencia humanitaria.

"Nos estamos jugando, en el caso de mis competencias, una prevención de la salud pública y de la transmisión de enfermedades", ha aseverado García, quien ha recordado que es la séptima ministra que se desplaza a Ceuta, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El Gobierno está ahí desde el minuto uno, no ha habido abandono y sí intento de solucionar una situación muy compleja" buscando "soluciones compartidas", ha dicho.

Ha explicado que Defensa va a poner a disposición de Ceuta espacios públicos y ha instado a la ciudad autónoma, con la competencia en salud pública, a facilitar que los migrantes permanezcan en condiciones adecuadas de higiene, alimentación, agua y aislamiento si fuera preciso.

Mónica García ha señalado que muchos de los casos tratados por los sanitarios son debido a las condiciones de hacinamiento y de insalubridad de los migrantes y ha insistido en que no hay una situación de colapso sanitario.

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"Reclamamos que se haga básicamente lo que se hizo también en 2021, que es albergar a toda esta gente para poder tener un control y poder tener una situación de salud pública controlada y para nosotros poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que nos lleven a, si detectamos algún brote, poder contenerlo, poder tratarlo, poder dar antibióticos y poder hacer un seguimiento de los pacientes", ha añadido.

Fuente: El Periódico

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