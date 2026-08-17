El PP reclama al Gobierno un mando único en Ceuta y acusa a Sánchez de haber dejado "sola" a la ciudad autónoma

El Partido Popular (PP) cerró filas este lunes con el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, quien había elevado el tono previamente y amenazado con acudir al Poder Judicial por no sentirse defendido por el Gobierno central, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la ciudad autónoma española del continente africano.

En la sede del primer partido de la oposición en la calle Génova compareció la vicesecretaria de Regeneración Institucional de los populares, Cuca Gamarra, quien manifestó así su sintonía con lo dicho por Vivas: "No puedo estar más de acuerdo con las palabras del presidente Vivas. La incapacidad, la irresponsabilidad y la pasividad... la inacción, es lo que caracteriza la actuación del Gobierno de España, la actuación de Pedro Sánchez desde el minuto uno", señaló Gamarra, quien durante toda su comparecencia reprochó por extenso al jefe del Ejecutivo que siga de vacaciones ("tumbado en la hamaca", remarcó en varias ocasiones, precisando que solo se había interrumpido ese descaso por "una fugaz visita a Ceuta" y por la reciente videoconferencia del presidente con varios ministros) pese a la situación de crisis que viven los ceutíes. Sobre esto último, quiso aclarar: "Reitero: no es una crisis migratoria, es una crisis de integridad territorial".

Además, Gamarra anunció el registro de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados, que por su propia naturaleza no tiene carácter vinculante, con once puntos concretos para abordar la situación creada tras la avalancha migratoria de los dos últimos días de julio. Entre ellos, y según detalló la propia vicesecretaria popular durante su rueda de prensa, un "refuerzo del mando único" y un incremento exponencial de los funcionarios de extranjería destinados en Ceuta. "Si es preciso, que vengan de todas las comisarías de España", precisó. La PNL incluye también una reforma de la ley de Extranjería para permitir "el rechazo en frontera" y "acabar con las regularizaciones masivas", a las que volvió a culpar de lo sucedido, antes de la citada mención a que se trata de una crisis de integridad territorial.

Pero además de todo ello, la iniciativa incluirá negro sobre blanco algo en lo que el PP viene insistiendo durante todo el verano, y que dijo incluso Alberto Núñez Feijóo en una entrevista, que "todos" los que llegaron a Ceuta desde Marruecos tienen que ser devueltos. "Retorno inmediato de todos, tanto adultos como niños, es el único camino", aseguró Gamarra, quien subrayó que esos migrantes -entre los que además de marroquíes hay personas de otros países del sur de África, incluidos perfiles que podrían encajar en los requisitos para recibir asilo político en España- tienen que retornar. "O con sus familias o con los servicios sociales de su país", especificó.

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El PP se acoge al argumento, y así lo reiteró Gamarra, de que Marruecos es ya considerado un "país seguro" por la Unión Europea (UE) desde este mismo año. Para la vicesecretaria popular, eso significa "que no hay capacidad de admitir a trámite las solicitudes de asilo, sino que hay que denegarlas y por tanto tienen que volver y regresar a su país", concluyó.