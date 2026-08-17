Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez analiza hoy la situación por videoconferencia con varios ministros

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Elma Saiz visita Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita este lunes Ceuta para abordar con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes de forma irregular el 30 y 31 de julio. Según ha avanzado el departamento que dirige Saiz, la ministra se reunirá a las 10:30 horas con Vivas en el Palacio de la Asamblea y, posteriormente, está previsto que atienda a los medios de comunicación en la delegación de Gobierno de Ceuta, a las 11:45 horas. El Gobierno cifra en 72.000 el número de personas que entraron de forma irregular el 30 y 31 de julio a la ciudad autónoma. No obstante, afirma que "en cuestión de 24 a 48 horas la mayoría regresaron".

Sánchez se reunirá por videoconferencia con varios ministros El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside mañana lunes por videoconferencia una reunión de coordinación sobre la situación actual en Ceuta, en la que participarán varios ministros de su gabinete. Según la agenda divulgada por Moncloa, en la reunión telemática participarán junto a Sánchez el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Migrantes reclaman asilo Unos doscientos migrantes que permanecen en el asentamiento improvisado de la playa del Trampolín, en Ceuta, han protagonizado este domingo una concentración para reclamar a gritos su derecho de asilo, en una protesta espontánea en la que han exhibido carteles con mensajes reivindicativos y algunas banderas de España. La concentración se ha desarrollado entre las chabolas y construcciones precarias en las que estas personas permanecen desde la crisis migratoria del pasado 30 de julio, mientras coreaban reiteradamente la palabra “asilo” y mostraban los carteles ante la presencia de otras personas que se encontraban en la zona.

En vídeo Migrantes solicitan asilo en España durante una concentración en Ceuta. Javier Vendrell Camacho

6.000 inmigrantes atendidos en 15 días El Gobierno español reconoció este domingo que varias secciones médicas de la ciudad norteafricana de Ceuta están "especialmente tensionadas" y los profesionales asumen un "sobreesfuerzo" tras atender a 5.800 inmigrantes los últimos 15 días, aunque negó un colapso sanitario. La ministra de Sanidad, Mónica García, citó urgencias, medicina interna y atención primaria como las más saturadas, durante una visita a la ciudad autónoma española después de que una avalancha de 80.000 personas, según datos del Ejecutivo, entrara de manera irregular desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio, aunque la mayor parte regresó al país vecino.

Bendodo pide a la ministra de Sanidad que dimita El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado a Pedro Sánchez de convertir a Ceuta en “un 'photocall' de ministros" y ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que dimita por el "colapso sanitario". "Mónica García, tras toda una legislatura sin viajar a Ceuta, se digna este domingo a visitar la ciudad 17 días después de la invasión", ha censurado Bendodo, quien ha señalado que "han entrado más de 70.000 personas, algunas con patologías muy graves, y el refuerzo desde el Gobierno son dos médicos y dos enfermeros”.

Vivas dice a García que Ceuta está en peligro y que atienda las demandas de los sanitarios El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha pedido este domingo a la ministra de Sanidad, Mónica García, que atienda las demandas del colectivo sanitario de la ciudad autónoma y ha subrayado que la región "está en peligro" tras la entrada masiva que ha alterado "radicalmente" su normalidad. Durante la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Asamblea ceutí, Vivas ha recordado a la titular de Sanidad que este es "uno de los pilares del Estado" y ha añadido que la ciudad vive una situación "excepcionalmente crítica" que se debe tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Según ha informado el Gobierno ceutí en un comunicado, su presidente ha señalado que la población vive actualmente “sobrecogida, con el alma en vilo” y ha resumido su preocupación con una frase: “Ceuta está en peligro”.

García niega que haya situación de colapso hospitalario en Ceuta por crisis migratoria La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que haya colapso sanitario en Ceuta por la crisis migratoria, aunque hay algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, que están tensionados. "En Ceuta no hay un colapso sanitario", ha subrayado, y ha puesto como prueba de ello que no han tenido que pedir a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, a nadie se le ha hecho salir de su área y el hospital está al 50 % de ocupación de camas. Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez; con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, la ministra ha comparecido ante la prensa para subrayar que "los migrantes no traen enfermedades".

La FAPE exige a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde Castillejos La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado la expulsión de los equipos de RTVE y EFE que permanecían en la localidad marroquí de Castillejos para informar sobre los movimientos de migrantes que intentaban cruzar a Ceuta y ha exigido a Marruecos que permita a los medios públicos españoles seguir informando desde la zona. La Federación ha considerado que la decisión del Gobierno de Marruecos supone "un ataque a la libertad de información", reconocida como derecho en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ha manifestado su apoyo a la labor de estos medios, desplazados para informar de la crisis migratoria y ha animado a estos periodistas y al resto de medios de comunicación a seguir informando para que "la sociedad española y la internacional" conozcan lo que está ocurriendo. La FAPE ha asumido además el comunicado emitido por la APM, en el que esta asociación insta "al Gobierno español a que exprese de una manera clara, ante las autoridades marroquíes, su malestar con lo sucedido y a que les reclame un firme compromiso de que ese comportamiento no se repetirá con ningún medio de comunicación".