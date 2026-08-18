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Crisis migratoria

Interior ya ha identificado a 2.168 menores migrantes en Ceuta

La "prioridad absoluta" del Gobierno sigue siendo el reagrupamiento familiar de los pequeños

La ministra de Juventud e Infancia reunirá a las CCAA la semana que viene para debatir sobre el reparto

Un grupo de menores esperaba para ser filiado la semana pasada en Ceuta.

Un grupo de menores esperaba para ser filiado la semana pasada en Ceuta. / Gabriela Sardá Núñez / Europa Press

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Luis Ángel Sanz

Madrid

La Policía Nacional ya ha identificado y filiado a 2.168 menores de edad entre los migrantes que permanecen en la ciudad de Ceuta, un número ya próximo al definitivo, según explican fuentes del Ministerio del Interior. Esos son los niños y adolescentes localizados, identificados y puestos a disposición del Gobierno de Ceuta entre el 30 de julio, el día de la entrada masiva, y las 9:00 de la mañana de este martes 18 de agosto.

El pasado jueves, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó de que ya se había filiado a 1.898 menores. En los últimos cuatro días se ha identificado a unos 300 más. Los menores están bajo la tutela de la ciudad autónoma. Ahora, las autoridades tienen como "prioridad absoluta" el reagrupamiento familiar de los pequeños, en primer lugar y si es posible en sus países de origen. Después, en las comunidades autónomas españolas donde estén sus padres o incluso en la Unión Europea, si tienen familiares directos en algún estado europeo, como explican desde el Ministerio de Juventud e Infancia.

La próxima semana, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha citado a todas las comunidades autónomas para acordar la ayuda extraordinaria del Gobierno de España a Ceuta de 25 millones de euros. Las CCAA del PP, en la reunión preparatoria, rechazó incluir un punto del orden del día para que el Ejecutivo informe sobre el número de menores y su situación. Las comunidades donde es Vox quien ostenta la competencia de Juventud e Infancia -Extremadura, Aragón y Castilla y León- ni siquiera asistieron a la reunión.

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Desde el Ministerio apuntan que en la reunión del 27 de agosto, la ministra propondrá modificar el orden del día de la comisión interministerial para ofrecer a los gobiernos autonómicos toda la información que esté en poder del Gobierno y abrir un debate sobre el mismo. Cuando todos los niños y adolescentes estén filiados y la situación de cada uno se haya analizado, se podrá realizar el reparto en las diferentes comunidades autónomas previsto en la ley modificada en marzo de 2025 "para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia". El PP ha asegurado en las últimas semanas que sus gobiernos van a cumplir la ley. Pero Vox ha advertido que no aceptarán a ningún menor migrante allí donde gobiernan.

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Fuente: El Periódico

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