La UCO vincula al exasesor de Sánchez con maniobras para favorecer el acceso de la trama Sepi de Leire al Fondo para la Inversión Industrial

La investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza sobre la trama corrupta presuntamente liderada por Santos Cerdán salpica al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, al vincularle con maniobras para acceder de forma irregular a las ayudas gestionadas por el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), dependiente del Ministerio de Industria.

Así, durante el periodo de "dependencia directa" de la exmilitante Leire Díez respecto de Serrano en Correos --donde la primera consiguió un puesto directivo-- ambos habrían intercambiado mensajes también acerca de múltiples gestiones que no guardarían relación con la Dirección de Filatelia que Leire Díez ostentaba en esta empresa pública, sino con maniobras sospechosas para favorecer a empresas.

Por esta razón, la UCO señala que los mensajes incautados parecen guardar "cierta similitud" con las gestiones realizadas por los integrantes del grupo de WhatsApp Hirurok ('Nosotros tres' en euskera), ya investigado por el juez Santiago Pedraz, que integraban Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el socio de Cerdán Antxon Alonso para conseguir comisiones a cambio de ayudar a algunas empresas a acceder a ayudas públicas. El informe en el que la UCO argumenta la necesidad de acceder al móvil de Serrano, que fue entregado al juez a inicios del mes de julio, incluye referencias al acceso a la financiación del FAIIP en favor de otras empresas.

Gestiones en Sepides

Así, en julio de 2022, Serrano mandó a Leire Díez un mensaje sobre unas ayudas solicitadas por una empresa de vehículos eléctricos (Scoobic holding) en relación con dos expedientes de subvención concretos, añadiendo: "Para ver si podemos ayudarles. No entiendo que Sepides les haya dicho que no porque creen que cumplen todos los requisitos. Y Hacienda también les ha dicho que no". Díez le contesta: "Lo voy a ver con Vicente. Él me puede ayudar con Cervera" (presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial).

El expresidente de Correos y exmano derecha de Sánchez, Juan Manuel Serrano. / A. Pérez Meca - Europa Press

"En términos generales, las nuevas evidencias recabadas desde diciembre de 2025 permitirían situar a Correos como otra de las empresas que habrían sido objeto del ejercicio de influencia por el grupo Hirukok, coincidiendo estos hechos con la Presidencia de Serrano", concluye la UCO, para añadir que los indicios recabados hasta el momento le sitúan como uno de los cargos públicos utilizados: "Primero para situar a Leire en un cargo público dentro de la empresa y, posteriormente, para llevar a cabo diversas gestiones dentro de la sociedad y con respecto a una serie de contratos concretos".

Otra de las contrataciones sospechosas tiene que ver con los encargos realizados por la propia Leire Díez desde Correos a un despacho de abogados (SdP Estudio Legal) utilizando la excusa de tener que proteger al propio Serrano de "francotiradores" para, en realidad, cerrar un negocio con el que obtener mordidas.

De hecho, Leire Díez ya había acudido al mismo despacho en 2021 desde su responsabilidad como jefe de prensa en la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) para canalizar mordidas a través de la sociedad utilizada para ello por la trama, Mediaciones Martínez. Esta supuesta empresa pantalla llegó a emitir dos facturas por un total de 17.545 euros al bufete "que habrían servido para canalizar los sobrecostes introducidos en ese contrato en beneficio de Hirurok".

"Proteger a Serrano"

Ahora se trataba de repetir jugada en Correos con un acuerdo entre esta sociedad pública y la editorial Vicens Vives." En estos encargos, Leire explicitó que su principal misión era "proteger" al presidente y que la forma de articular este encargo se materializaría en dos contratos menores: la emisión de un informe jurídico sobre el borrador de convenio existente y un segundo para redactar el convenio propiamente dicho". La directiva hizo constar que deseaba que SdP se convirtiese en el "despacho de referencia" para cuestiones tales como el "asesoramiento directo a la presidencia" de la empresa pública.

En relación con esas contrataciones, se han hallado mensajes en los que el responsable del bufete pregunta a Vicente Fernández Guerrero sobre este encargo de Leire Díez en el marco de un contrato menor "de 15 mil" y se interesa por qué porcentaje le parecería oportuno y si ese podría ser "%SdP %VFG" (lo que parece aludir a la necesidad de concretar el reparto del dinero de la adjudicación, según los agentes).

"Esto parece constituir una referencia a qué porcentaje de la cuantía contratada iría al despacho SdP y qué porcentaje iría a Vicente Fernández Guerrero" a lo que este responde: "Lo que tú digas". El directivo habla con la entonces militante de la importancia de "abrir una línea de trabajo con Correos" y darle "una cobertura jurídica a un tema tan trascendente xa Juanma" (Serrano) por al menos "2 años", según la información aportada por la UCO.

Oficina de Correos. / CORREOS

Así, el despacho participó en el diseño del concurso al que iba a presentarse y, en lo que respecta a posibles contraprestaciones por la adjudicación de los contratos expuestos, Fernández Guerrero recibió "entre los años 2022 y 2024, al menos, 213.995 euros procedentes de Sdp". Como los participantes hablan de la necesidad de que Serrano se mantuviera en la presidencia de Correos, los investigadores creen que este "podría ser conocedor de las circunstancias de este contrato, y que sin su intervención peligraría una eventual prórroga".