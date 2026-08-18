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Crisis en Ceuta

Vivas y Gamarra exigen la expulsión de "todos" los migrantes a Marruecos y el envío de más policías a Ceuta

Los dirigentes del PP culpan de nuevo a Sánchez de una insuficiente respuesta a la crisis y recuerdan que la UE avala Marruecos como país "seguro"

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas. / Andrea Verdejo - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció este martes en la ciudad autónoma junto a su compañera de filas Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), para volver a hacer un llamamiento urgente al Gobierno de Pedro Sánchez, sintetizado en dos puntos: la devolución a Marruecos de "todos" los inmigrantes llegados en la avalancha de los últimos días de julio -"tanto adultos como menores", remarcó Gamarra- y un refuerzo de los efectivos policiales sobre el terreno. Sobre lo primero, ambos volvieron a insistir, como en días recientes, que ese regreso lo avala la Unión Europea (UE), que desde este mismo año considera al país vecino del sur como un destino "seguro".

Vivas volvió a arremeter sin tapujos contra el Ejecutivo, por considerar insuficiente su respuesta, y le pidió "más Estado", algo que concretó en el mentado aumento de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también en refuerzo de diversos funcionarios, entre ellos jueces y docentes.

Gamarra, por su parte, contestó a la portavoz del Gobierno y titular de la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien en diversas entrevistas y después de su visita a Ceuta de este lunes sugirió que Vivas habría cambiado su postura por la influencia de la dirección nacional de su partido, el PP. "Nos señalan, también, como si hubiera consignas desde Génova. Solo hay una. La primera consigna es Ceuta, la segunda consigna es Ceuta y la tercera consigna es Ceuta. No hay otra, y en eso nos vamos a volcar y en eso vamos a trabajar", aseveró al respecto la vicesecretaria popular.

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Fuente: El Periódico

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