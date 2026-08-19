Actividad parlamentaria
El PP responde al plante del Gobierno en el Senado con la reprobación de cinco ministros en "rebeldía democrática"
Los populares denuncian que Sánchez "prohibió" a los responsables de Interior, Exteriores y Defensa comparecer en la Cámara Alta
El PP considera que Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles, los tres ministros que han plantado al Senado para dar explicaciones sobre la entrada de más de 70.000 migrantes en Ceuta, están en "rebeldía democrática". Ante esta acusación, los populares han anunciado el registro de cinco iniciativas para reprobar a estos tres ministros y a Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad) por la gestión de la crisis migratoria. Las reprobaciones, que no tiene carácter vinculante alguno y que saldrán adelante con la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, se sumarán a las 17 ya aprobadas en esta legislatura.
La portavoz de los conservadores en el Senado, Alicia García, ha anunciado esta "ofensiva política" que se debatirá en las primeras semanas de septiembre, después de que hace dos semanas anunciaran la citación de Grande-Marlaska (Interior), Albares (Exteriores) y Robles (Defensa) y los tres ministros hayan dejado la silla vacía en las correspondientes comisiones en la última semana bajo el argumento de que van a dar explicaciones en el Congreso a finales de mes.
"Quien no da la cara por Ceuta, no da la cara por los españoles", ha denunciado García en una rueda de prensa celebrado en el Senado y en la que ha cargado duramente contra el Gobierno. La dirigente conservadora ha denunciado que Pedro Sánchez quien "prohibió" a los ministros comparecer. "La orden que dio Pedro Sánchez a sus ministros y la rectificación de Robles deja a las claras que al Gobierno de España no le importa ni Ceuta ni nada y que, además, sabe que está en el último verano de disfrute", ha sentenciado.
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Fuente: El Periódico
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