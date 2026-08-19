Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno trabaja en el traslado urgente de 500 niñas migrantes a la Península

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El Gobierno quiere trasladar a la península a 500 niñas migrantes de Ceuta El Gobierno está trabajando desde la semana pasada en un "plan integral" para trasladar de manera "urgente" a 500 niñas de las más vulnerables de entre las migrantes que están en Ceuta a la península. El plan no incluye traspasar la tutela de las menores a las comunidades autónomas, sino a organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas en atender a la infancia. (Seguir leyendo)

Defensa cifra en 24 los militares contagiados de sarna en Ceuta El Ministerio de Defensa ha cifrado en 24 los militares contagiados de sarna en la Comandancia General de Ceuta. Asimismo, el departamento que dirige Margarita Robles ha desvinculado el contagio de la entrada masiva de inmigrantes en los últimos días. El Ministerio, a través de un comunicado emitido por el Ejército de Tierra, ha concretado además que de los 24 infectados, dos son anteriores a la llegada de los migrantes a Ceuta. Asimismo, Defensa ha recordado que la sarna es una "infección común en zonas de elevada humedad" como la ciudad autónoma. Además, la cartera de Robles ha confirmado que ya "se han tomado medidas" tanto para atender a los infectados como para proceder a la higienización de las instalaciones.

Feijóo vuelve hoy a Ceuta ante la crisis migratoria El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes volvió a cargar contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

Melilla pide al Gobierno todos los medios para recuperar la plena normalidad en Ceuta La Ciudad Autónoma de Melilla ha instado al Gobierno de España a que despliegue y mantenga en Ceuta todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos “cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad”. Esta petición es uno de los nueve puntos incluidos en una declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta que se ha leído a las puertas del Palacio de la Asamblea con la asistencia de numerosas personas que han lanzado consignas a favor de Ceuta, Melilla y España. Las proclamas en apoyo de Ceuta y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido una constante en un acto multitudinario en el que no han faltado las banderas de España y de las dos ciudades autónomas.

Sindicatos policiales alertan de que Ceuta "está a una chispa del caos" Los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil han trasladado este martes a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y al presidente de Ceuta, Juan Vivas, su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad tras la llegada masiva de inmigrantes, y han asegurado que “Ceuta está a una chispa del caos”. Durante la reunión, el secretario de Jupol (Justicia Policial) en Ceuta, Aarón Rivero, ha asegurado que la ciudad se encuentra en una situación “completamente anómala” y ha rechazado que pueda hablarse de normalidad mientras, según sus datos, permanecen en la ciudad alrededor de 10.000 personas después de la llegada masiva registrada durante las últimas semanas.

Vivas exige el mismo esfuerzo para tramitar devoluciones que para atender emergencias El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acusado este martes al Gobierno de mantener a la ciudad en una situación de “abandono” tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y ha reclamado que el Ejecutivo dedique a tramitar los expedientes de devolución el mismo esfuerzo que está destinando a atender la emergencia humanitaria. Vivas ha hecho estas declaraciones en una comparecencia ante los medios junto a la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. Ha asegurado que Ceuta “no se parece en nada” a la que existía antes de los acontecimientos de finales de julio y ha atribuido ese cambio a una vulneración de la integridad territorial de España que ha calificado de “invasión”.

Vox pide que "diputados honrados" se sumen a investigar a Sánchez por posible traición El diputado de Vox José María Figaredo ha pedido este martes que "diputados honrados" del PP y el PSOE se sumen a su idea de activar el artículo 102 de la Constitución para exigir posibles responsabilidades penales al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a miembros de su Ejecutivo por la crisis migratoria en Ceuta. En un acto en Sada (A Coruña), Figaredo ha asegurado que la ciudad autónoma vive una "situación de absoluta inseguridad derivada de la invasión que acaban de sufrir", cuya causa, ha dicho, es "la absoluta inacción del Gobierno, un gobierno traidor que deja actuar a Marruecos, que hace y deshace ante la frontera y que no protege los intereses de los españoles".

Feijóo vuelve este jueves a Ceuta ante la crisis migratoria El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitara este jueves de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria generada por la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos y volverá a reunirse con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha informado su partido. Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente". Este martes ha vuelto a cargar contra un Gobierno, al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta.

Vivas y Gamarra exigen la expulsión de "todos" los migrantes a Marruecos y el envío de más policías a Ceuta El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció este martes en la ciudad autónoma junto a su compañera de filas Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), para volver a hacer un llamamiento urgente al Gobierno de Pedro Sánchez, sintetizado en dos puntos: la devolución a Marruecos de "todos" los inmigrantes llegados en la avalancha de los últimos días de julio -"tanto adultos como menores", remarcó Gamarra- y un refuerzo de los efectivos policiales sobre el terreno. Sobre lo primero, ambos volvieron a insistir, como en días recientes, que ese regreso lo avala la Unión Europea (UE), que desde este mismo año considera al país vecino del sur como un destino "seguro". Leer más