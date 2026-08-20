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Crisis migratoria

Bruselas exige a España proteger a los menores migrantes de Ceuta y pide la devolución de "todos" los irregulares

La Comisión sigue sin recibir una solicitud de ayuda o de fondos del Gobierno para ayudar a manejar la crisis migratoria

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España).

Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). / Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

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EP

Bruselas

La Comisión Europea ha afirmado este jueves que España tiene el "deber" de garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que cruzaron a Ceuta, al tiempo que ha insistido en su "clara expectativa" de que todos los migrantes que entraron de forma irregular en la ciudad autónoma sean devueltos a Marruecos.

"Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables. Y esto es, por supuesto, un deber del Estado, en este caso de las autoridades españolas, garantizarlo", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz del Ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

Así lo ha hecho al ser preguntado por el anuncio del Gobierno español de llevar a la península a 500 niñas menores de edad, una información que, como ha confirmado Lammert, la Comisión ha conocido a través de "informaciones publicadas en los medios", mientras esperan "recibir más información" de las autoridades españolas "sobre sus planes".

En este sentido, el portavoz comunitario ha reiterado la "clara expectativa" de que "todos los migrantes que han entrado de forma ilegal a Ceuta sean devueltos a Marruecos", lo que incluye también a los menores migrantes.

"La Comisión está trabajando intensamente, tanto con España como con Marruecos, para ayudar a lograr su retorno a Marruecos con pleno respeto del Derecho de la UE y del Derecho Internacional", ha añadido Lammert, subrayando la necesidad de que "los retornos se produzcan de forma efectiva".

También ha mencionado la importancia de que Ceuta cuente con controles fronterizos reforzados. "Necesitamos ver que esto suceda. Los Estados miembro también piden ver que esto suceda", ha agregado, ofreciendo nuevamente al apoyo a Madrid y a Rabat para garantizar que la frontera sea más sólida.

"Todavía" no han recibido solicitud de ayuda de España

En otro orden de cosas, cuestionado sobre si la Comisión ha recibido alguna solicitud de asistencia de España en relación con Ceuta, el Ejecutivo comunitario ha respondido que está "trabajando estrechamente" con el Gobierno español "para ayudarles a finalizar su solicitud".

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"Todavía no hemos recibido una solicitud definitiva", ha añadido el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión, aludiendo a la ayuda ofrecida a España como fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar la acogida y la asistencia de migrantes que continúan en Ceuta, o refuerzos de recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).

Fuente: El Periódico

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