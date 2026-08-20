PP y Vox denuncian la "insumisión" y el "desafío" de Marlaska al no comparecer en el Senado para explicar la crisis de Ceuta

Presidiendo este jueves la Comisión de Interior del Senado, el senador popular Fernando Martínez-Maíllo ha calificado de "acto de insumisión, de rebeldía y de desobediencia" la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la sesión a la que le habían convocado para dar explicaciones sobre su gestión en la crisis de Ceuta.

Se trata, ha dicho Martínez-Maíllo, de algo "intolerable en democracia, porque no hay democracia sin control parlamentario". El presidente de la comisión ha arrancado una corta sesión, que no ha llegado a los 20 minutos de duración, lamentando: "Como ven ustedes, no está, no ha venido el ministro por segunda vez, de manera reiterada... no ha encontrado tiempo, ni ganas ni voluntad".

El senador ha transmitido a los reunidos -solo estaban presentes PP y Vox- su opinión de que "se trata de una decisión deliberada del Gobierno" impulsada por "su presidente de vacaciones", decisión "contumaz" que viola "una obligación constitucional", y ha contestado al argumentario de Moncloa sosteniendo que la comparecencia prevista en una cámara (en este caso el Congreso la próxima semana) no inhabilitar la comparecencia en la otra.

Al Supremo

Martínez-Maíllo ha recordado la decisión de los senadores populares de acudir al Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso para denunciar las ausencias de Marlaska y de los titulares de Defensa, Margarita Robles, y Exteriores, José Manuel Albares.

"Lo que se le pide al Supremo es muy sencillo: que ordene el cese de la conducta antidemocrática de este Gobierno", ha explicado el senador del PP, secundando así el anunció del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de acudir al alto tribunal.

La sesión de hoy estaba planteada para que los senadores supieran qué sucedió los días anteriores al 30 y 31 de julio, qué sucedió esos días y qué sucede ahora, lo cual, ha explicado el presidente de la Comisión de Interior, es un "derecho de los senadores".

Como se ha recordado en la sesión, el recurso contencioso-administrativo del Senado es inédito, "pero más inédito todavía es la actitud de rebeldía del Gobierno ante esta cámara".

Carga de PP y Vox

Pese a la ausencia del ministro llamado a comparecer, PP y Vox han tomado la palabra en la sesión de la comisión, ambos para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis suscitada con la entrada ilegal de más de 70.000 extranjeros en la ciudad de Ceuta entre los días 30 y 31 del pasado mes de julio.

El senador popular Luis Javier Santamaría ha acusado al Gobierno de no saber cuántos extranjeros quedan en Ceuta en situación irregular. Ha citado Santamaría el artículo 9.2 de la Constitución para recordar la obligación de los poderes públicos de garantizar a los ciudadanos que " la libertad del individuo sea real y efectiva", y eso lo considera ahora imposible en las circunstancias que vive Ceuta.

Santamaría ha recordado que el Gobierno "no ha devuelto a todas y cada una de las personas, como se comprometieron y como vienen reiterando faltando a la verdad". En su opinión, "miente el Gobierno cuando asegura que esto se va a solucionar rápidamente".

El senador de Vox Ángel Gordillo, tras denunciar "el desafío" de Grande Marlaska al Senado, ha recorrido también esa misma senda para asegurar que "la invasión" no ha concluido, y cuantificar en 11.000 personas las que de aquella oleada quedan en Ceuta 20 días después.

Gordillo ha introducido en su discurso la alusión a "un ambiente de terror" en la ciudad, en el que "las personas no se atreven a salir". Además, ha dicho basarse en denuncias de los médicos de Ceuta para señalar que la situación es "una bomba epidemiológica que se nos viene encima".