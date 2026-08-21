CRISIS MIGRATORIA
La presidenta del Poder Judicial anuncia su intención de reunirse con Vivas "a la mayor brevedad posible"
Isabel Perelló ya remitió el 18 de agosto al presidente de la ciudad una carta informándole de los acuerdos adoptados con el objetivo de reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta y garantizar el normal desarrollo del servicio público de justicia
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Antonio Montero, que visitó este jueves Ceuta, se entrevistó con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, y le "trasladó la solidaridad del Consejo ante la situación que está atravesando Ceuta y la disposición de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, María Isabel Perelló Domenech, a mantener una reunión con él -tal y como había solicitado Vivas por carta- bien desplazándose a Ceuta bien recibiéndole en la sede del Consejo", en Madrid, según especifica una nota de prensa difundida a los medios de comunicación que resalta que los gabinetes de las presidencias de ambas instituciones están en contacto "para cuadrar agendas y posibilitar ese encuentro a la mayor brevedad posible".
Perelló ya remitió el 18 de agosto al presidente Vivas una carta informándole de los acuerdos adoptados ese mismo día por la Comisión Permanente con el objetivo de reforzar la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta y garantizar el normal desarrollo del servicio público de justicia en la ciudad autónoma.
El desplazamiento de Montero se produce, prosigue el comunicado, en cumplimiento del acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 18 de agosto. Además, en la ciudad autónoma el vocal del CGPJ "se reunió con los jueces y magistrados del Tribunal de Instancia, a los que dio traslado de las decisiones ya adoptadas por el Consejo y con los que analizó las necesidades para que los órganos judiciales puedan hacer frente a la crisis migratoria. Con el mismo objetivo, mantuvo encuentros con representantes de los colegios de abogados y de procuradores de la ciudad".
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Fuente: El Periódico
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