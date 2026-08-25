Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Identificados 2.500 menores de edad tras la entrada masiva de finales de julio

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Robles acude al Congreso para explicar la crisis en Ceuta con el foco puesto en el CNI y en el papel de Marruecos La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparece este martes en la Comisión de Defensa del Congreso para dar cuenta sobre la crisis desatada en Ceuta por la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos, con todas las miradas puestas en si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) manejaba información sobre el salto y el papel de Marruecos. Lee la noticia completa

El Consejo de Ministros aborda este martes la crisis en Ceuta y los incendios forestales El Consejo de Ministros celebra su primera reunión este martes con la mira puesta en las medidas urgentes en Ceuta, entre ellas un mando único ante la crisis migratoria, y la declaración de zonas catastróficas en distintas comunidades afectadas por los incendios forestales o las inundaciones. Lee la noticia completa

España solicita a Bruselas financiación de emergencia ante la crisis migratoria en Ceuta El Gobierno de España ha solicitado formalmente a la Comisión Europea (CE) financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta tras la entrada a finales de julio de más de 80.000 migrantes desde Marruecos, según confirmó este lunes a EFE un portavoz comunitario. La Comisión ha mantenido un estrecho contacto con España antes de recibir esta solicitud formal, y ahora tiene previsto llevar a cabo una evaluación y tomar una decisión con celeridad, dijo la misma fuente. En la solicitud, el Ejecutivo español incluye medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, entre ellos menores no acompañados, explicó la misma fuente.

Cuerpo avanza un plan de medidas en Ceuta para revitalizar la economía y apoyar al tejido productivo El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes un plan de "medidas de choque" ante la situación en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes de hace unas semanas, que pasarán por reforzar la seguridad, gestionar los retornos y "revitalizar" la economía de la ciudad autónoma. Así se ha pronunciado Carlos Cuerpo en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Vivas, desde donde ha adelantado que el Gobierno tiene previsto hacer una ampliación extraordinaria del Plan de Desarrollo Integral socioeconómico que se impulsó en el año 2022. "Ceuta es un territorio fronterizo, pero sus ciudadanos deben sentir al Estado así como lo hacemos aquellos que estamos en la península", ha dicho Cuerpo.

El Gobierno creará un mando único para gestionar la crisis de Ceuta El vicepresidente y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes en Ceuta que el Gobierno declarará este martes la 'situación de interés para la seguridad nacional' en la ciudad y constituirá un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria. Esa estructura estará dirigida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Iván Gil El Gobierno convoca este martes un Consejo de Seguridad Nacional de carácter extraordinario para analizar la crisis en Ceuta Pedro Sánchez presidirá este martes una reunión del Consejo de Seguridad Nacional (CSN). La convocatoria es de carácter extraordinario, según avanzan fuentes del Ejecutivo, para analizar la crisis migratoria en Ceuta que persiste tres semanas y media después de la entrada de alrededor 70.000 migrantes. La cita será a las 9:00 horas para posteriormente celebrar el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, centrado principalmente en la crisis migratoria y con la perspectiva de poner sobre la mesa un plan de apoyo y relanzamiento económico para la ciudad autónoma. Lee la noticia completa aquí

Iván Gil El Gobierno reconoce que al menos 2.200 migrantes en Ceuta siguen en la calle y anuncia la apertura de más centros Tres semanas y media después del inicio de la crisis en Ceuta, al menos 2.200 migrantes siguen en las calles de la ciudad autónoma. Los dos centros de acogida habilitados hasta ahora están lejos de suplir las necesidades para recuperar la normalidad y proceder a la apertura de expedientes individualizados. Según los datos aportados por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, son 1.800 las plazas abiertas con personas pernoctando, mientras que se cifra en 4.000 las que desde la llegada masiva de migrantes acudían a recibir asistencia humanitaria en los puntos habilitados. Ante ello, la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado durante una entrevista en 'TVE' esta mañana que "muy pronto" se abrirán nuevos centros. Lee la noticia completa aquí

Cuerpo viaja a Ceuta para abordar la situación económica y concretar medidas apoyo El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, viaja este lunes a Ceuta para abordar la situación económica y valorar medidas en el marco de un plan de apoyo a la ciudad autónoma. Según señalan a EFE fuentes del Ministerio de Economía, Cuerpo se reunirá esta tarde con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

Sanidad reúne este lunes a las comunidades autónomas para la donación de vacunas a Ceuta La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad reúne este lunes de manera urgente a las comunidades autónomas para facilitar la donación de vacunas a Ceuta tras la llegada masiva de migrantes. Según informó el Ministerio de Sanidad, la reunión permitirá activar el mecanismo de solidaridad para el suministro de vacunas. Entre las más solicitadas están la triple vírica, la varicela, la poliomielitis, el tétanos y la difteria.