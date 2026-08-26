Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse lunarEl tiempo hoyCrimen descuartizadoComedores halalMenos mosquitosVuelos Alicante - EE UUEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

CRISIS MIGRATORIA

La Audiencia Nacional autoriza la expulsión de un marroquí que alegó que corría “peligro inminente de muerte”

El inmigrante solicitó en el CIE de Madrid, "con carácter urgente, la adopción de medida cautelarísima consistente en la suspensión de la devolución" a su país

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España).

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). / Isa Saiz - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Tono Calleja Flórez

Tono Calleja Flórez

MADRID

La Audiencia Nacional ha rechazado paralizar la expulsión de un marroquí que el pasado 17 de julio alegó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE) de Madrid que si se le expulsaba a su país de origen su vida corría “peligro inminente de muerte”, según especifica un auto de 3 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional tienen en cuenta para tomar esta decisión que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó de que este ciudadano marroquí "no parece encontrarse en la necesidad de protección internacional".

Rechaza "la medida cautelerísima"

Por eso, "la Sección entiende que ha de rechazarse la adopción de la medida cautelarísima solicitada de permanecer en territorio español", concluye la resolución, a la que ha tenido acceso esta redacción.

El Tribunal de Instancia, plaza número 4, Sección de Instrucción de Valladolid había dictado el 13 julio de 2026 un auto en el que ordenaba el internamiento en el CIE madrileño de este ciudadano marroquí. Y unos días después, el 24 de julio, el Ministerio del Interior denegaba la solicitud de protección internacional para este inmigrante, que recurrió a la Audiencia Nacional solicitando, "con carácter urgente, la adopción de medida cautelarísima consistente en la suspensión de la devolución" a Marruecos.

Este ciudadano marroquí manifestó en el recurso que "un hombre en Marruecos" le estaba "maltratando". En concreto, habría recibido una "persecución" con "amenazas y agresiones", como por ejemplo la amputación de uno de sus dedos.

Noticias relacionadas y más

Pero los magistrados de la Audiencia Nacional no otorgan verosimilitud a esta versión, por lo que rechazan paralizar la expulsión a Marruecos.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Orihuela cierra las playas de la Glea y Aguamarina en Campoamor y Cabo Roig por contaminación con aguas residuales
  2. Un meteotsunami deja imágenes insólitas en Alicante: Aemet explica qué ha pasado en Santa Pola y Xàbia
  3. Benidorm se anticipa a los problemas y personaliza el turismo con su nueva plataforma inteligente
  4. Fue el primer tren turístico de España: el 'Limón Express', una pieza de la historia de Alicante que rueda lejos de la provincia
  5. El mejor pueblo de Alicante para ver las estrellas en una noche de verano: fresco incluso en agosto y rodeado de montañas
  6. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  7. Alicante admite carencias en el transporte público y apuesta por la avenida de Dénia como pieza clave en el nuevo Plan General
  8. Los vecinos de Tabarca contratan abogados para avanzar en su independencia parcial de Alicante

Este es el programa de Fiestas de Santa Pola 2026

Este es el programa de Fiestas de Santa Pola 2026

La calle Porta de la Morera de Elche se queda sin barreras a expensas de más luz y el nuevo suelo

La calle Porta de la Morera de Elche se queda sin barreras a expensas de más luz y el nuevo suelo

Fede Fuster: “Nos negamos a ganar dinero con el Imserso, pero tampoco queremos financiarlo”

Benidorm mira al EuroPride con un Orgullo que se abre paso entre las grandes citas europeas

Benidorm mira al EuroPride con un Orgullo que se abre paso entre las grandes citas europeas

La hipoteca media se desboca y se aproxima a los 150.000 euros en Alicante

La hipoteca media se desboca y se aproxima a los 150.000 euros en Alicante

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Gamescom 2026: El galáctico Exodus pone fecha a su lanzamiento durante la Opening Night Live

Alicante recibirá seis cruceros con 9.527 pasajeros en solo doce días

Alicante recibirá seis cruceros con 9.527 pasajeros en solo doce días

Un ensayo en Alicante logra reducir a la mitad la necesidad de marcapasos tras implantar una válvula aórtica

Un ensayo en Alicante logra reducir a la mitad la necesidad de marcapasos tras implantar una válvula aórtica
Tracking Pixel Contents