CEUTA
Torres se desmarca de Robles y respalda a Marlaska: "No hubo comunicación de la llegada de decenas de miles de personas"
El ministro Torres enmarca las afirmaciones de Margarita Robles sobre la tardanza en la respuesta a la crisis migratoria como una "reflexión propia"
EP
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reiterado que en los días previos al 30 de julio, momento de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta desde la frontera con Marruecos, "no hubo comunicación" de que fueran a llegar a la ciudad autónoma "decenas de miles de personas".
De esta manera, Torres ha respaldado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en rueda de prensa del Consejo de Ministros subrayó que el Gobierno no recibió "ningún informe" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta pues, de saberlo, el Ejecutivo se hubiera activado con medidas extraordinarias para evitarlo.
Lo afirmó después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase en la Comisión de Defensa del Congreso que los agentes del CNI hicieron su trabajo en los días previos a la entrada masiva en Ceuta, monitorizaron la situación y trasladaron sus análisis a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno, que sabía que que estaba convocada una entrada a nado con motivo de la fiesta de Marruecos.
Para el ministro de Política Territorial, Marlaska fue "claro" con sus declaraciones pues todos los días "se reporta" la situación que hay en Ceuta, donde "había habido un aumento de unas mil personas en siete días", pero "en ningún caso hubo ninguna comunicación de que íbamos a tener una llegada de decenas de miles de personas".
"Fue claro en su manifestación y creo que fue una respuesta prácticamente 'in situ' a lo que era la intervención de la ministra", ha afirmado en una entrevista en la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.
"Reflexión propia"
Respecto a las críticas de la ministra de Defensa, que reconoció en sede parlamentaria que se "había llegado tarde" en Ceuta, Torres ha enmarcado estas declaraciones dentro de "una reflexión propia" que realizó Robles, si bien ha admitido, respecto a la respuesta a la crisis, que "las cosas siempre pueden ser mejorables".
No obstante, ha incidido en que "no es sencillo" enfrentarse "a una crisis de esta envergadura", a la vez que ha defendido que el Gobierno está trabajando "con el mayor de los esfuerzos" y dejándose la piel "para intentar alcanzar esa normalidad".
Fuente: El Periódico
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