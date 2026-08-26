Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Sánchez pide comparecer en el Congreso para informar de la gestión en Ceuta El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso para informar sobre la gestión del Ejecutivo y sus actuaciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio. El Gobierno ha presentado la solicitud de comparecencia de Sánchez el mismo día en el que el BOE ha publicado el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que declara la "situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta", con un mando único y comité de crisis, que estará vigente en principio hasta el 31 de diciembre.

El Gobierno reconoce que su respuesta en Ceuta “necesita evolucionar” ante la “presión inédita” migratoria El Gobierno ha tenido que justificar la creación del mando único en el decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 27 días después de la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta. Ante ello, reconoce una “presión inédita” migratoria y argumenta que la situación ha entrado en una “nueva fase” donde se haría necesaria “una acción integral que combine la defensa de la seguridad nacional con medidas de distintos ámbitos y una coordinación reforzada entre las autoridades estatales y ceutíes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, a fin de garantizar tanto la atención adecuada de las personas migrantes como el correcto funcionamiento de la ciudad y su pronta recuperación económica y social”. Lee la noticia completa aquí

El choque en el Gobierno enciende la calle en Ceuta: "Han mentido tanto que ya la gente no les cree" y "se va a liar" Cuando va camino de cumplirse el primer mes desde la llegada masiva de personas a Ceuta desde el país vecino, la sociedad de la ciudad autónoma da muestras de no poder aguantar más la situación antes las miles -unos 5.000 segun las cifras que maneja el Ejecutivo y cerca de 9.000 los que estiman autoridades ceutíes- de personas que siguen en territorio español. Lee la noticia completa aquí

El PP exige una reunión de la comisión de secretos por Ceuta tras el choque de Robles y Marlaska Las diferencias manifestadas públicamente por Margarita Robles y Fernando Grande Marlaska sobre la información de inteligencia que manejadaba el Gobierno los días y horas previos a la llegada masiva de personas a Ceuta el pasado 30 de julio permite al Partido Popular exigir más explicaciones al Ejecutivo. Lee la noticia completa

La Policía usa gas lacrimógeno durante el reparto de alimentos a los migrantes en la playa ceutí del Trampolín La Policía Nacional ha tenido que intervenir este martes por la tarde en la playa del Trampolín de Ceuta ante los altercados registrados durante el reparto de alimentos que Cruz Roja realiza diariamente entre los migrantes asentados en la zona. Los incidentes se han producido alrededor de las 19.00 horas, cuando miles de personas se encontraban concentradas a la espera de recibir comida. Según fuentes policiales, varios enfrentamientos entre grupos de migrantes han elevado la tensión y han obligado a desplegar un dispositivo para contener los disturbios y evitar que se extendieran por el asentamiento. Los agentes han realizado varias cargas y han empleado material antidisturbios, incluidos gases lacrimógenos, para dispersar a los concentrados y recuperar el control de la zona.

La crítica de Feijóo al Gobierno

Torres y Vivas acuerdan ubicar a los migrantes en espacios desigandos "desde el consenso" en Ceuta El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este martes en Ceuta su primera reunión con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que ambos mandatarios han acordado que los espacios que vayan a habilitarse para ubicar a los migrantes se designarán "desde el consenso". Se trata del primer encuentro entre ambos dirigentes después de que el Gobierno haya aprobado este martes el 'mando único' en Ceuta por la crisis migratoria que sufre la ciudad autónoma bajo la supervisión del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El ministro Torres y el presidente ceutí han acordado, respecto al Real Decreto (RD) de recursos e instalaciones, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, que el listado de espacios para albergar a las personas migrantes es una "propuesta de máximos modificable y flexible" elaborada "desde el consenso".

Centenares de ceutíes marchan contra la gestión del Gobierno de la crisis migratoria Redacción

El PP rechaza el pacto del PSOE y dice que el único posible es el de las devoluciones El PP de Ceuta ha rechazado este martes la propuesta de un gran pacto planteada por el PSOE para afrontar la crisis de la ciudad y ha asegurado que "el único pacto posible es el de las devoluciones", al tiempo que ha acusado a los socialistas de intentar "repartir responsabilidades" por la gestión de la situación migratoria. La formación popular ha respondido así al planteamiento realizado por el PSOE ceutí, que ha reclamado un acuerdo entre el Gobierno de España, la ciudad autónoma y los agentes políticos, económicos y sociales para abordar las consecuencias de la crisis sobre la seguridad, la convivencia y los servicios públicos. El PP considera que la propuesta socialista pretende desviar la atención de la actuación del Ejecutivo central y ha reprochado al secretario general del PSOE de Ceuta, Antonio Coronil, que, en lugar de reclamar soluciones al Gobierno de Pedro Sánchez, dirija sus críticas contra el presidente de la ciudad, Juan Vivas.