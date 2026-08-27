Crisis Migratoria
Mónica García defenderá este jueves en el Congreso su gestión sanitaria ante la crisis migratoria en Ceuta
La ministra ha negado que exista un "colapso sanitario" en la ciudad autónoma
Europa Press
La ministra de Sanidad, Mónica García, comparecerá este jueves, a partir de las 12.00 horas, en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados para explicar las actuaciones que está llevando a cabo su departamento y el funcionamiento del sistema sanitario en la ciudad autónoma de Ceuta ante la crisis migratoria.
A petición propia, García explicará en una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad la gestión de su departamento desde el inicio de la crisis. Su intervención forma parte de la ronda de comparecencias de otros seis ministros que ha comenzado este martes 25 de agosto en el Congreso para informar sobre la actuación de sus respectivos departamentos en la ciudad autónoma.
Durante su visita a Ceuta el pasado 16 de agosto, la titular de Sanidad negó que existiera un "colapso sanitario" en la ciudad autónoma, aunque reconoció que algunas áreas estaban "especialmente tensionadas", como los servicios de Urgencias y las plantas de Medicina Interna y Cirugía.
Asimismo, García afirmó que se trataba de una crisis humanitaria y advirtió de un riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de personas, al tiempo que situó el riesgo epidemiológico en un nivel moderado para los migrantes y bajo para la población ceutí.
La ministra cifró en 5.800 los migrantes atendidos en los últimos 15 días, desde el inicio de la crisis migratoria a finales de julio. De ellos, 3.500 fueron atendidos en Atención Primaria y 2.300 en el hospital.
Además, indicó que el primer día fueron atendidos 1.149 migrantes y que, a lo largo de las semanas, la presión asistencial disminuyó un 70 por ciento, hasta situarse en una media de unas 300 personas atendidas al día, con una horquilla de entre 200 y 400.
La ministra también ha recordado durante estos días que hay más de 1.300 profesionales públicos en el Área Sanitaria de Ceuta, que cuenta con una extensión de 18,5 km2, suponiendo 70,3 profesionales/ km2. Además, ha subrayado que los dispositivos asistenciales de INGESA en Ceuta se han reforzado con más de 60 profesionales, que estarán, de momento, hasta el 31 de agosto en activo en función de cómo evolucione la situación.
Fuente: El Periódico
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