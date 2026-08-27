Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Torres comparece hoy en el Congreso para explicar su papel como "mando único" en Ceuta y los recursos disponibles El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este jueves en sesión extraordinaria ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional del Congreso para dar cuenta de su papel como responsable del 'mando único' para gestionar la crisis migratoria en Ceuta, con el objetivo de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y administraciones implicadas. Lee la noticia completa

Interior recibió en julio siete avisos escritos, orales y telefónicos del CNI sobre Ceuta pero los vio insuficientes El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) informó acerca de riesgos con la inmigración en contactos con interlocutores del ecosistema de seguridad de Ceuta en dos flancos: desde enero pasado, genéricamente sobre presión migratoria; y desde el 9 de julio, de forma más operativa sobre el concreto peligro para la ciudad. Lee la noticia completa

El Gobierno baraja "fortalecer" la frontera de Ceuta con obras de infraestructura de "carácter urgente" El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado que, entre otras medidas, se contempla la puesta en marcha "con carácter de urgencia" de algunas obras de infraestructura que vengan a "fortalecer esa seguridad de la frontera ceutí". Así lo ha expresado Vivas en una rueda de prensa tras la reunión mantenida con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En este encuentro, en el que han participado hasta 10 ministros por vía telemática, se ha valorado que también es necesario "intensificar el refuerzo en los cuerpos de seguridad del Estado" para que "no vuelva a ocurrir otro episodio" como el vivido en la ciudad autónoma el pasado 30 y 31 de julio.

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta El Ministerio de Educación reforzará la vigilancia en los centros educativos y rutas escolares de Ceuta para garantizar que el curso comience con normalidad el próximo 8 de septiembre, con presencia de efectivos de las fuerzas de seguridad en las zonas próximas a colegios e institutos durante los horarios lectivos. Así lo ha anunciado este miércoles el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, tras participar en la Junta Local de Seguridad convocada para planificar el dispositivo ante el inicio del curso, en una ciudad que atraviesa una situación de especial tensión por la crisis migratoria. De la Rosa ha asegurado que "el curso escolar en Ceuta va a empezar justamente cuando estaba previsto" y ha pedido a las familias que confíen en las fuerzas y cuerpos de seguridad, la Delegación del Gobierno y el Ministerio de Educación para garantizar que los alumnos puedan acudir a clase "con la seguridad necesaria".

Costa denuncia la "instrumentalización" de la migración en Ceuta y reclama una respuesta conjunta de la UE El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha denunciado este miércoles la "instrumentalización" de la migración en Ceuta, a la que ha puesto como ejemplo, junto a la región del Báltico, de una misma "desafío" que sufren las fronteras exteriores de la Unión Europea. "La instrumentalización de la migración es totalmente inaceptable. Es inaceptable dondequiera que ocurra en las fronteras exteriores de la Unión Europea, ya sea en Ceuta o en la región báltica. Este es un desafío europeo común que requiere una respuesta europea conjunta en apoyo de los Estados miembro afectados", ha sentenciado Costa. Así lo ha hecho tras reunirse en Vilna con el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, dentro de la gira para reunirse con una gran mayoría de los líderes de la Unión Europea para preparar el terreno a los próximos Consejos Europeos, donde se debatirá el próximo presupuesto de la Unión Europea.

Torres justifica que el 'mando único' llegue 25 días después de la crisis en Ceuta porque responde a una "segunda fase" El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la constitución de este órgano, 25 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, responde a una "segunda fase" de las actuaciones desplegadas por el Gobierno para afrontar la crisis migratoria. En este sentido, el ministro ha explicado que la reunión del Comité de Seguimiento celebrada este miércoles en Ceuta ha servido para hacer balance de las actuaciones desarrolladas hasta ahora y abordar las medidas previstas para esta nueva etapa, en la que se enmarca la creación del 'mando único'. "En este órgano todos los ministros han hecho repaso, también el Gobierno de Ceuta, de las actuaciones hechas y también de las propuestas", ha señalado Torres, que ha situado entre estas últimas la creación del 'mando único', una medida que, según ha explicado, permite repartir las "corresponsabilidades" entre las distintas administraciones implicadas.

El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios El Gobierno retirará los polideportivos de Ceuta como centros de acogida de migrantes y habilitará nuevos espacios, según ha avanzado este miércoles el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. "Anuncio que también hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese real decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios", ha asegurado Torres en rueda de prensa tras presidir la reunión del Comité de Seguimiento de la situación en la Ciudad Autónoma de Ceuta. En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto en el que se declara la 'situación de interés para la seguridad nacional' de Ceuta, con nuevos espacios habilitados, entre ellos polideportivos, para acoger a los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma casi un mes después de la entrada masiva.

Sánchez presidirá este viernes la reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento sobre la crisis migratoria en Ceuta El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este viernes mediante videoconferencia una nueva reunión extraordinaria del Comité de Seguimiento constituido para abordar la crisis migratoria de Ceuta, según ha anunciado el ministro de Política Territorial y 'mando único' en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, tras la primera reunión del órgano celebrada en Ceuta. La reunión de este miércoles ha contado también con la presencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente de Ceuta, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, además de otros ministros implicados en la gestión de la situación migratoria por videoconferencia. En este marco, Torres ha explicado que el viernes el presidente del Gobierno presidirá el Comité desde Moncloa, mientras que la ministra Elma Saiz o él mismo permanecerán en Ceuta para continuar trabajando sobre el terreno.

Recogen firmas para que los colegios de Ceuta no abran hasta garantizar la seguridad Una madre de Ceuta ha impulsado una recogida de firmas a través de internet para que los colegios de la ciudad autónoma no abran en el nuevo curso "hasta que se garantice la seguridad de los menores". La petición, impulsada a través de la plataforma Change.org, reclama medidas de seguridad, higiene y salubridad en todos los centros educativos a raíz de la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales del pasado julio. "No nos sirve de nada que nos pongan un vigilante de seguridad cuando por las noches hay gente entrando en los colegios", indica esta vecina de Ceuta en la petición, en la que advierte de que la administración está "abandonando" a la ciudadanía y en concreto a los niños de la ciudad autónoma.