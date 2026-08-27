Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

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Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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