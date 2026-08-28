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Directo | Albares ve en la "espiral" del "bulo" sobre la frontera el origen de la entrada masiva en Ceuta

Reivindica desde el Congreso la españolidad de Ceuta y Melilla: "Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía". “Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación” con Marruecos sobre Ceuta y Melilla, sentenció

DIRECTO | Albares comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta / Sara Fernández

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May Mariño

"Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, su estabilidad y prosperidad, son una prioridad absoluta para el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación". "Su estabilidad y prosperidad son también las de España y las de Europa". Así comenzó José Manuel Albares su comparecencia ante el Congreso para dar cuenta del "drama" que vive Ceuta desde los últimos días de julio.

"Son dos ciudades orgullosamente españolas y europeas, ricas en su diversidad y convivencia, que debemos preservar porque es una seña de identidad de ambas ciudades, de España y de Europa", afirmó el jefe de la diplomacia española ante los parlamentarios convocados en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja. “Ni ha habido, ni hay, ni habrá nunca conversación” con Marruecos sobre Ceuta y Melilla", apostilló.

Además, Albares remarcó que su "compromiso" como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Asuntos Exteriores con ambas ciudades autónomas "es total y permanente".

"Ceuta y Melilla son España y son Unión Europea. Son parte de nuestra integridad territorial y de nuestra soberanía, pero sobre todo, todos los ceutíes y todos los melillenses, independientemente de su origen, del credo que profesen, de su procedencia, son españoles y europeos no solo de derecho, sino de corazón y de alma y será así siempre", subrayó.

El ministro enmarcó en el "bulo" de que la frontera "está abierta" derivado de la información tergiversada, dijo, de que una sentencia del Tribunal Supremo avala que no será expulsada la persona que entre a nado a la ciudad autónoma el hecho de los momentos "inéditos, tanto por la escala, velocidad y viralidad online como por la entrada irregular de un número tan elevado de personas en Ceuta" acontecidos en julio.

"Y si inédito ha sido el problema, también lo ha sido la respuesta diplomática", aseguró el ministro, antes de dar paso a su reacción, porque, afirmó, "lo que demostraron esas primeras 48 horas es que la diplomacia y la política exterior y de vecindad son y han sido esenciales para dar una respuesta a una situación tan inédita como dramática". "La diplomacia y la política exterior de España han sido y son parte, una parte muy importante de la respuesta y de la solución", sentenció.

En primer lugar, respondiendo al urgente y logrando el retorno inmediato del grueso de quienes habían entrado irregularmente y para ello estuve, como les decía, inmediatamente en contacto con mi homólogo marroquí, con quien desde entonces he mantenido varias conversaciones prácticamente todos los días para continuar con la devolución de todas las personas que han entrado irregularmente en respeto, por supuesto, a nuestra legislación y a las sentencias judiciales al respecto.

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"Este diálogo ha sido también lo que ha permitido a articular una respuesta eficaz y conjunta ante la nueva llamada de asalto a la frontera ceutí del pasado 15 de agosto que fue un fracaso".

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Fuente: El Periódico

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