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Crisis migratoria

El mando único pacta los espacios para acoger a los migrantes en Ceuta y acelerar las repatriaciones

Migrantes hacen cola para recibir ayuda humanitarien Ceuta (España).

Migrantes hacen cola para recibir ayuda humanitarien Ceuta (España). / Marcos Moreno / Europa Press

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Iván Gil

Madrid

Tras varios días de desencuentros entre el Gobierno central y el de Ceuta sobre los espacios donde alojar a los migrantes en Ceuta, este jueves han llegado a un acuerdo. “Por unanimidad”, según remarcan fuentes de Moncloa. La decisión tomada este viernes en la reunión del comité de situación, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, permitirá aumentar las plazas de acogida, un paso fundamental para proceder a las identificaciones e iniciar los expedientes de expulsión o, en caso de derecho, de asilo.

El órgano ha acordado asimismo lanzar un mensaje de condena a la violencia tras los episodios de los últimos días. Se pone el foco, principalmente, en “garantizar el reparto de alimentos a todas las personas en situación vulnerable”. Este jueves, un grupo de manifestantes trató de interrumpir las labores de Cruz Roja.

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Fuente: El Periódico

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