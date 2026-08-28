Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Marlaska comparece en el Congreso

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Marlaska comparece en el Congreso Desde las 09.00, Fernando Grande-Marlaska comparece en la Comisión de Interior del Congreso para informar sobre la situación en Ceuta.

Sánchez preside el Comité Especializado sobre Ceuta con once de sus ministros El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros, en una jornada en la que comparecen en el Congreso los titulares de Interior, Exteriores e Inclusión y Seguridad Social para dar cuenta de su gestión en la crisis.

El PP considera los disturbios en Ceuta una "consecuencia de un Gobierno irresponsable" La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz, ha considerado que los disturbios que han tenido lugar este jueves por la tarde en la playa del Trampolín (Ceuta) son una "consecuencia de un Gobierno irresponsable y ausente". Lee la noticia completa

La escalada violenta en Ceuta pone en alerta a las Fuerzas de Seguridad Un grupo numeroso de españoles persiguiendo con improperios a un grupo no menos numeroso de migrantes en la playa del Trampolín de Ceuta y, al grito de “Esta es nuestra playa”, rompiendo el cordón policial y destruyendo sus tenderetes en la noche del día 26; la misma escena, en la tarde del 27; vídeos que se hacen virales con efectos de arenga; fotos circulando en redes sociales y grupos de whatsapp de la luna de un vehículo militar rota a pedradas por migrantes. El Trampolín, convertido en símbolo de una Ceuta a cuyos vecinos les parece espacio por reconquistar… Son reflejos de un síntoma que puede generalizarse, y que ha hecho que las Fuerzas de Seguridad del Estado desplegadas en Ceuta eleven como primer riesgo de orden público un enfrentamiento generalizado entre españoles y migrantes que puede darse en cualquier momento. Lee la noticia completa

La oposición y los socios dan la espalda al Gobierno Las primeras comparecencias de ministros en el Congreso para dar cuenta de la gestión en Ceuta no han hecho más que visibilizar la soledad del Gobierno. Tanto la oposición de PP y Vox como los socios parlamentarios han marcado distancias, cuestionando la tardía o insuficiente respuesta, el choque de versiones sobre el papel del CNI y, sobre todo, la complacencia con Marruecos. Los grupos ya forzaron un adelanto de las explicaciones de Pedro Sánchez, que finalmente dará el próximo jueves, pero las comparecencias que se han ido produciendo esta semana de hasta cuatro ministros (Defensa, Presidencia y Justicia, Sanidad y Política Territorial) no parecen haber convencido ni despejado sus principales dudas. Lee la noticia completa

Ceuta pide calma ante los disturbios: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes" El Gobierno de Ceuta ha hecho un llamamiento a la calma a través de sus redes sociales, donde ha publicado un mensaje en el que se puede leer: "Nunca con violencia, unidos somos más fuertes", después de que durante la tarde de este miércoles se hayan registrado disturbios durante las manifestaciones en la playa del Trampolín. El mensaje, difundido a través de su perfil de la red social X, se acompaña de un cartel con los mensajes: "Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión" y "Ceuta por encima de todo". Además, en la parte inferior de la imagen se pueden apreciar las palabras "Unión", "Respeto", "Convivencia" y "Futuro". "Una ciudad, un sentido, un compromiso", reza la última línea de la instantánea.

Manifestantes increpan e insultan a periodistas que cubren la crisis migratoria en Ceuta Un grupo de manifestantes en Ceuta ha increpado e insultado a periodistas de canales de televisión nacionales durante la concentración celebrada este jueves en la playa de Benítez. Varias personas que participaban en la protesta han arrinconado a un reportero de 'La Sexta', a quien le han escupido, obligándole a ser protegido por agentes de la Policía Nacional, como ha podido comprobar sobre el terreno Europa Press. Una vez seguro tras el cordón policial, han seguido increpándole y profiriéndole insultos como "hijo de puta". Le han amenazado con seguirle hasta que se vaya de la ciudad.

Mónica García respalda a Cruz Roja ante las protestas en Ceuta: "Está haciendo un trabajo espectacular" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mostrado este jueves su respaldo a Cruz Roja Española ante las protestas registradas en Ceuta contra la presencia de migrantes en distintos puntos de la ciudad y ha destacado el trabajo "espectacular" que, a su juicio, está realizando la organización en el ámbito humanitario y sanitario. "Cruz Roja está haciendo un trabajo espectacular en el aspecto humanitario y sanitario. Todo mi reconocimiento y apoyo frente a quienes les señalan, incluidos los señalamientos velados", ha señalado García en un mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'. Las palabras de la ministra se producen después de que decenas de vecinos de Ceuta hayan formado este jueves un cordón humano para impedir el paso de dos vehículos de Cruz Roja que pretendían acceder a la zona de la playa del Trampolín, donde permanecen cientos de migrantes en situación irregular y donde la organización realiza repartos de comida.

Cargas policiales tras el asalto ciudadano al campamento de los migrantes en la playa del Trampolín La policía ha tenido que intervenir. La tensión iba en aumento estos días atrás y en la tarde de este jueves ha estallado y provocado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policia que estaban en la playa de El Trampolín tengan que lanzar avisos al aire para frenar la protesta ciudadana que se congregó en la playa. Si días atrás la Delegación del Gobierno era el objetivo de las protestas, el objetivo de esta tarde era el campamento de los migrantes de la playa próxima al CETI.