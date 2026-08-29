Feijóo acusa a Sánchez de "cerrar por vacaciones" y abandonar a Ceuta: "Tardó un mes en reaccionar y copió las propuestas del PP"

El PP dio este sábado el pistoletazo de salida a un nuevo curso político que será decisivo. En 2027 habrá elecciones en varias comunidades autónomas y municipales, pero sobre todo los populares se juegan dar el salto a la Moncloa. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, conjuró a los suyos un año más en la Carballeira de San Xusto, en el municipio pontevedrés de Cerdedo Cotobade, para coger el impulso político necesario no solo para ganar los próximos comicios nacionales, porque con eso no será suficiente, sino «para ganarlos con contundencia». Aseguró que está «preparado» y advirtió que cuando gobierne emprenderá «la mayor reconstrucción desde la transición».

«Está dañado todo, no será una simple sustitución, vamos a romper democráticamente la decadencia a la que nos abocó este gobierno. Habrá cambio profundo de abajo arriba», prometió. Feijóo hizo un repaso por la España «apagada, calcinada e invadida» que deja el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero fue la situación de Ceuta la que acaparó sus críticas. El líder del PP acusó al Ejecutivo de «abandonar» a esta ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos.

«Tuvimos un gobierno ausente, cerrado por vacaciones, dejó la música del verano y abandonó Ceuta», censuró el dirigente nacional del PP. Le recriminó al Gobierno que tardase un mes en actuar y que cuando lo hizo fue «para copiar las propuestas» de los populares. «Para tomar medidas en Ceuta tardaron un mes, para robar tardaron unos días», ironizó.

Pero advirtió que esto tendrá «consecuencias». Así, anunció que el PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada de inmigrantes en Ceuta. «Los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la justicia», advirtió.

Feijóo cargó también contra el Gobierno por «dejar vendido» al Ejército. Recordó la emboscada por parte de un grupo de inmigrantes a un vehículo militar y en el que resultaron heridos sus cuatro ocupantes. «Ver al Ejército de nuestro país huir porque no tiene capacidad para defenderse de los inmigrantes en Ceuta es indignante para nuestra nación», lamentó.

Contradicciones del Gobierno

A esto se suman «las mentiras» en alusión a las contradicciones entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el resto del Gobierno sobre el papel de los servicios de inteligencia. Y por eso reclamó la comparecencia de la presidenta del CNI en el Senado para que «diga la verdad sobre cuando avisaron, qué concretaron y qué sabía el gobierno».

Y frente a la «frivolidad y la incompetencia» del Gobierno, Feijóo hizo un alegato a favor de los ceutíes. «Ceuta y Melilla son tan españolas como la Carballeira de San Xusto, como Madrid, Barcelona o Bilbao», proclamó. Por eso explicó que el próximo 2 de septiembre que es el Día de Ceuta viajará a esta ciudad autónoma y, por la tarde, participará en Madrid en las protestas convocadas por los ayuntamientos en apoyo a esta ciudad.

«Non son territorios de segunda, non son periferia, non son una pieza a negociar, somos nosotros, es nuestra responsabilidad», proclamó, entre los aplausos de los asistentes, entre los que se encontraban además del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el expresidente Mariano Rajoy, el secretario general del partido, Miguel Tellado y el presidente del Senado, Pedro Rollán, junto a otros cargos del partido.

El acto en Cerdedo Cotobade sirvió además para calentar motores de cara a un intenso año electoral. Fejóo cree que el «sanchismo ya está acabado y ahora solo queda certificar su defunción». El líder del PP ve el cambio «más cerca» y aseguró que él está preparado «para darle a España lo que se merece». «No quiero llegar a la Moncloa por el fracaso del sanchismo sino porque sé lo que hay que hacer y lo haré», proclamó al tiempo que puso sobre la mesa su currículum de gestor. «No soy nuevo, no necesito inventarme como personaje», señaló.