Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | España expulsará a Marruecos a 11 de los 12 detenidos por emboscar a una patrulla

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Ángel Víctor Torres carga contra Feijóo y rechaza la comparecencia de la directora del CNI El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer un uso "electoral" de la crisis y ha descartado que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) deba comparecer en el Senado, tal y como reclama la oposición. Torres ha hecho estas declaraciones en el programa 'Malas lenguas' de RTVE, después de que Feijóo anunciara que se personará en los tribunales al considerar que el Gobierno "no está a la altura" en la gestión de Ceuta y exigiera la comparecencia de la jefa del CNI. "Estamos escuchando a Feijóo en un acto de partido", ha afirmado el ministro, que ha defendido que esa petición ya fue respondida "antes de que hiciera esta afirmación en un acto electoral".

Vecinos de Ceuta vuelven a salir a la calle para protestar por la "invasión" Varios centenares de vecinos de Ceuta han vuelto esta tarde a salir a la calle para protestar por lo que consideran una "invasión", la entrada de miles de migrantes el pasado 30 de julio, y pedir la inmediata devolución a Marruecos de todas las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad. Según han informado a EFE fuentes policiales, las movilizaciones se habían suspendido este sábado ante los incidentes que se habían producido en las dos últimas jornadas, por lo que un grupo de ciudadanos había decidido convocar a través de las redes sociales una "sentada pacífica". La sentada estaba previsto que se llevara a cabo en las Murallas Reales de la ciudad, pero finalmente se ha decidido convertir el acto de protesta en una manifestación que se ha dirigido hacia la frontera del Tarajal, en lugar de hacerlo hacia la playa de Benítez, como había ocurrido hasta ahora.

La "flotilla solidaria" llega a Ceuta con sus embarcaciones para apoyar a sus ciudadanos Las primeras embarcaciones de la denominada "Flotilla solidaria" que este fin de semana navega desde distintos puntos de Andalucía en apoyo a Ceuta han comenzado a llegar este sábado al puerto deportivo de la ciudad autónoma, donde está previsto que atraque la totalidad de la expedición, formada por unos 60 barcos. La iniciativa, concebida como un gesto de respaldo a los ceutíes en un momento marcado por la crisis migratoria, reunirá durante este fin de semana a navegantes procedentes principalmente de la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, que compartirán mañana una navegación por aguas próximas a Ceuta junto a embarcaciones de la ciudad. Hasta primera hora de la tarde habían alcanzado el puerto deportivo algo más de una treintena de embarcaciones, mientras que los organizadores prevén que las aproximadamente 60 que integran la flotilla estén ya en Ceuta esta noche.

Sanidad asegura haber proporcionado asistencia sanitaria a 306 migrantes en las últimas 24 horas El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Sanidad, mantiene activo el dispositivo sanitario especial coordinado con la Delegación del Gobierno en Ceuta para atender a la población migrante y ha prestado 306 asistencias en el último día, mientras que 14 migrantes siguen hospitalizados por diferentes motivos. Según ha informado el Ingesa en un comunicado, entre las 09:00 horas del viernes y las 09:00 horas de este sábado los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han realizado un total de 306 asistencias, sin incidencias relevantes y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí. El Ingesa tiene activado su Plan de Catástrofes Externas al Hospital Universitario de Ceuta en su Nivel 1 (tiene 3 niveles) desde el 31 de julio. Este nivel corresponde a un escenario en que el centro sanitario aún puede dar respuesta a la situación con los recursos de los que dispone sin necesitar aumento de personal o de recursos materiales.

Expulsan a Marruecos a un hombre que tenía prohibida la entrada en España tras haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en la ciudad y posteriormente expulsado a Marruecos a un marroquí que tenía prohibida su entrada en España después de haber sido condenado por adoctrinamiento terrorista. Según han informado a EFE fuentes policiales próximas a la investigación este sábado, el condenado había logrado acceder ilegalmente a la ciudad en la entrada masiva del pasado 30 de julio, a pesar de tener prohibido su acceso al territorio nacional. La Guardia Civil, en un control rutinario en la zona del puerto, localizó al marroquí, comprobando posteriormente que le constaba una orden de prohibición de entrada en España tras una condena por un delito de adoctrinamiento terrorista en el año 2023.

Bruselas ya trabaja en la petición de España para recibir apoyo de Frontex en Ceuta El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró este sábado que la Unión Europea (UE) ya trabaja para dar respuesta a la solicitud de España de recibir apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex), entre otras agencias europeas, para las labores de triaje de los inmigrantes que quedan en Ceuta tras la entrada masiva el pasado mes de julio. "Hemos recibido una solicitud de apoyo adicional por parte de España, que incluye la colaboración de Frontex, Europol y la EUAA (Agencia de Asilo de la Unión Europea). Ya estamos trabajando en dicha solicitud y tomaremos una decisión con celeridad", afirmó el comisario a través de un mensaje en redes sociales. Además, Brunner dijo que el Ejecutivo europeo "acoge con satisfacción las medidas adicionales que España ha adoptado en los últimos días para hacer frente a la situación, que sigue siendo complicada" y manifestó que "la prioridad sigue siendo garantizar el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta".

El PSOE acusa a Feijóo de no hacer propuestas y dice que volverá a estar en la oposición El PSOE ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no hacer ni "una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles" y ha afirmado que en la próxima legislatura volverá a estar en la oposición. "Un discurso atiborrado de frases vacías y sin una sola propuesta para mejorar la vida de los españoles. Es imposible escuchar a Feijóo hoy en Galicia y no tener la certeza de que llevará al PP de nuevo a la oposición", ha señalado en su cuenta de la red social X la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró. De esta forma se ha referido al acto celebrado este sábado en Cerdedo Cotobade (Pontevedra) con el que Feijóo ha abierto el curso político, en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por su gestión de la crisis que vive Ceuta, tras la llegada masiva de migrantes de finales de julio, y ha confiado en que los españoles depositen en el PP el voto del "cabreo y la esperanza".

Ceuta pide al Gobierno que concrete el plan seguridad para el inicio del curso escolar La Ciudad Autónoma de Ceuta ha trasladado al Ministerio de Educación que "concrete y comunique" el plan de seguridad de inicio de curso al considerar "necesario" informar "con claridad" a las familias teniendo en cuenta la preocupación existente ante la situación que atraviesa la ciudad. La consejera de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno ceutí, Pilar Orozco (PP), ha trasladado al secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, la necesidad de que el Ministerio de Educación informe sobre el plan de seguridad previsto para garantizar un inicio de curso con "normalidad" en los centros educativos de Ceuta. Durante esta conversación, el secretario de Estado ha indicado a la consejera que el Gobierno está trabajando en la organización de un dispositivo de seguridad, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que está garantizada la vigilancia de los centros educativos durante las 24 horas.

El PP se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la crisis de Ceuta El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este sábado que el PP "se personará" en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional donde se está investigando la entrada masiva de migrantes en Ceuta.