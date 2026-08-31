Sánchez acusa a Ayuso: “Esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños y se le ha pillado”

“Es lo que parece: esta señora se quería comprar un aticazo con la pasta de los madrileños”. De esta manera se refirió Pedro Sánchez a la polémica que atañe a Isabel Díaz Ayuso y a la compra de una vivienda por parte de la Comunidad de Madrid para, según aseguran desde el Ejecutivo regional, albergar dependencias de Presidencia durante unas obras en el edificio de la Puerta de Sol.

El presidente del Gobierno se mostró claro, durante su entrevista en la Cadena Ser, en su interpretación sobre est asunto y en denuncia la doble vara, dijo, en la ética de algunos. "El Partido Popular tiene un problema serio, a no ser que como siempre la ley del mudo sea lo que se aplique, muy ancho para otros y muy estrecho para uno, pero tiene un problema". Para Sánchez, el primer problema es "de transparencia" y, el segundo "de rendición de cuentas y de exigencias de responsabilidades".

"Esas exigencias, quien tiene que hacerlas" desde el PP "como a mí también se me ha hecho cuando, desgraciadamente, hemos sufrido casos de corrupción en mi partido".

Es más, apuntó a que este caso "también tiene mucho que ver con la sensación de impunidad con la que algunos dirigentes de la derecha actúan y razones tienen para sentirse impunes".

En este sentido, se mostró seguro de que Begoña Gómez no estaría imputada en una causa judicial y próxima a verse en un juicio con jurado si no es porque es su mujer igual que, aseguró, ocurre en el caso de David Sánchez. Es una "sentencia injusta que no le habría pasado sin ser hermano de", aseveró.

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