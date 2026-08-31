Última hora de Ceuta, en directo | Detenidos tres marroquíes por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Sánchez niega "contradiciones" entre Robles y Marlaska: Hubo informes pero "nadie predijo la avalancha" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pero "nadie predijo la avalancha". En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de lo que iba a suceder. "Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".

Sánchez afirma que no hay ninguna información que apunte a Marruecos en la crisis de Ceuta El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que no existe "ninguna información" por parte de las Fuerzas de Seguridad, el CNI o incluso otros servicios de inteligencia que apunte a la "participación de una u otra forma" por las autoridades de Marruecos en la crisis migratoria de Ceuta. El jefe del Ejecutivo, en un entrevista en la cadena SER, ha remarcado que de estos datos de inteligencia no se desprende "ninguna duda" sobre la participación de Marruecos en la entrada de migrantes por la frontera de Ceuta del pasado 30 de julio que ha ocasionado una grave crisis en la ciudad autónoma. También ha enfatizado Sánchez que la relación bilateral con Marruecos, que tiene "muchos ángulos y aspectos" relevantes, en el ámbito de la migración es "francamente positiva", y ha recordado que sus autoridades hicieron un amplio despliegue policial en la zona de Castillejos en cuanto se desencadenó la crisis para frenar las entradas a Ceuta.

Tres detenidos por lanzar botellas con líquido corrosivo a militares en Ceuta La Guardia Civil ha detenido esta tarde en Ceuta a otros tres marroquíes por su implicación en el lanzamiento de unas botellas cargadas con líquido corrosivo contra una patrulla de las Fuerzas Armadas, no llegando a herir a ninguno de los militares. Los hechos, según han informado a EFE fuentes policiales, se han producido esta tarde en la zona de San Amaro, un lugar próximo a la costa donde los militares han establecido un dispositivo de control. Los tres migrantes lanzaron las botellas contra los militares, sin que ninguna de ellas llegara a alcanzar a los efectivos del Ejército. La Guardia Civil consiguió localizar a los implicados y proceder a su arresto.

Cientos de ceutíes vuelven a salir a la calle para reclamar la expulsión de los "invasores" Varios cientos de ceutíes han vuelto a salir esta tarde a la calle para protagonizar una protesta contra los "invasores" que se ha desarrollado por el centro de la ciudad y ha finalizado a las puertas de la Delegación del Gobierno. La medida de protesta se ha efectuado justo cuando este domingo se cumple un mes de la entrada masiva de miles de ciudadanos marroquíes por la frontera del Tarajal, de los cuales unos 9.000 según el Gobierno ceutí todavía permanecen en Ceuta. La marcha, convocada a través de las redes sociales, se ha iniciado en la céntrica plaza de África -junto a la sede del Gobierno autonómico- y ha recorrido las calles del centro para finalizar en la plaza de los Reyes, justo frente a la sede de la Delegación del Gobierno. "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", "fuera invasores" o "delegado dimisión" han sido las consignas más repetidas a lo largo de la protesta que ha vuelto a estar marcada por la presencia masiva de banderas de España y de Ceuta.

Tres migrantes a prisión por asaltar a una mujer para robarle una cadena de oro Tres migrantes de nacionalidad marroquí han ingresado esta tarde en prisión acusados de un delito de robo con violencia después de haber intentado robar una cadena de oro a una mujer en pleno centro de Ceuta. Los hechos se produjeron este pasado jueves, sobre las 15.00 horas, cuando la mujer se encontraba en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I y fue asaltada por tres jóvenes de los que accedieron ilegalmente a la ciudad el pasado 30 de julio. Los jóvenes forcejearon con la mujer para arrebatarle una cadena de oro, aunque la intervención de la víctima así como de la Policía Nacional permitió que la acción no se llevara a cabo con éxito.

La Cámara de Comercio de Ceuta elevan a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis La Cámara de Comercio de Ceuta ha elevado este domingo a 33 millones de euros las pérdidas económicas directas de la crisis migratoria, y destaca que el comercio y la hostelería registran caídas superiores al 50% y el turismo se desploma un 90 por ciento. En un comunicado, la Cámara de Comercio alerta de que la actualización del balance económico evidencia que la crisis iniciada el 30 de julio ha golpeado "con más fuerza de lo previsto", ya que las pérdidas directas ascienden a 33.038.768 euros, un incremento del 19% respecto a la estimación inicial. El organismo advierte de que la actividad no logró recuperarse en agosto y de que buena parte del tejido empresarial encara septiembre con un horizonte de "incertidumbre".

Los servicios esenciales de Ceuta se concentrarán frente a la Delegación del Gobierno para pedir recursos y soluciones Los bomberos de Ceuta han convocado una concentración este lunes ante la sede de la Delegación del Gobierno que pretende reunir a todos los servicios de primera línea de la ciudad para reclamar "medios, recursos y soluciones" por la crisis que afecta a la autonomía ceutí. Con el lema "Ceuta necesita soluciones", la concentración se efectuará en la céntrica Plaza de los Reyes, junto al edificio de la Delegación del Gobierno, y tal y como recoge el cartel anunciador, además de llamar a los ciudadanos ceutíes a participar, piden que acudan a este acto policías nacionales, locales, bomberos, sanitarios, Protección Civil, Seguridad Privada, profesores, funcionarios de prisiones, militares, guardias civiles, trabajadores de los servicios de limpieza y periodistas, entre otros colectivos..

UGT y CCOO piden la implicación del Estado y la UE por los daños económicos sufridos en Ceuta y que se sancione a Marruecos Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este domingo la implicación del Gobierno y de la Unión Europea (UE) para "compensar" a Ceuta por los daños económicos y sociales provocados por la crisis y para "activar sanciones" a Marruecos. En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han advertido que la "invasión" de 80.000 personas ha sido un "ataque sin precedentes a la soberanía española que no puede quedar impune". UGT y CCOO han advertido que la respuesta del Estado ha sido "tardía, insuficiente y marcada por la improvisación con un desfile de ministros y un mando único anunciado prácticamente un mes después de los hechos, por lo que España y Europa han dejado sola a Ceuta".

Melilla acusa al Gobierno de Sánchez de "cinismo" por pedir al PP que ayude a "rebajar la tensión" en Ceuta El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma de Melilla, Miguel Marín Cobos (PP), ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de actuar con "cinismo" después de que el Ejecutivo central haya reclamado al Partido Popular que contribuya a "rebajar la tensión" en Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma. Miguel Marín ha condenado la "inacción, la desidia y el abandono" que, a su juicio, está demostrando el Gobierno de España ante la situación de Ceuta y ha cuestionado "la capacidad del Ejecutivo central para ofrecer una respuesta y poner fin a la crisis", tras la llegada irregular entre los días 30 y 31 de julio de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos.