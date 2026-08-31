Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Denuncia Ayuntamiento AlicantePortavoz PSOE AlicantePeligros calas AlbuferetaSeguridad en los museosCompra viviendasFocas monje en la provinciaEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis

Vox exige la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "España debe responder como un Estado soberano”

Por la crisis en Ceuta

Abascal. Foto de archivo

Abascal. Foto de archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Vox ha aprobado por unanimidad una declaración política en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España y para la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con Marruecos. El manifiesto se ha leído y aprobado durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, y que ha contado con la participación de los vicepresidentes y consejeros de Vox en los gobiernos autonómicos; los portavoces nacionales y regionales y los miembros del Comité de Acción Política.

La formación de que preside Santiago Abascal reafirma que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España" y sostiene que "la soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna". Vox rechaza además "cualquier pretensión del Reino de Marruecos sobre Ceuta, Melilla o cualquiera de las plazas y lugares de soberanía española en el norte de África" y declara que su soberanía "no es susceptible de negociación bilateral ni puede constituir objeto de ningún proceso de diálogo sobre su eventual transferencia a Marruecos”.

Por tanto, Vox condena formalmente las recientes declaraciones del Gobierno marroquí que cuestionan la soberanía y la integridad territorial de España: “España no puede aceptar como normal que un Estado que se presenta como amigo, vecino y socio estratégico reivindique simultáneamente partes integrantes del territorio sujeto a soberanía española”.

Asimismo, este partido reclama convocar al embajador del Reino de Marruecos en España, llamar a consultas al embajador español en Rabat y, "en el caso de persistir la situación de invasión y de ataque a la soberanía nacional", retirar al embajador de España y expulsar al embajador marroquí. La declaración insta también al Gobierno de Pedro Sánchez a suspender este Tratado hasta que Rabat reconozca de forma expresa la soberanía e integridad territorial española y coopere de forma efectiva en la readmisión de nacionales marroquíes cuyo retorno, devolución o expulsión haya sido acordado por las autoridades españolas.

Los de Abascal exigen, además, que Marruecos acepte "sin excepción ni excusa formal ni material, todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español, de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad", y reclaman revisar el conjunto de las relaciones bilaterales para que cualquier cooperación económica, comercial, migratoria, policial, militar o diplomática se rija por los principios de reciprocidad, respeto de la soberanía española y defensa de la integridad territorial.

Noticias relacionadas

La declaración facilitada por este partido concluye con una defensa expresa de la integridad territorial española: "La soberanía nacional no se negocia. Ceuta y Melilla son España. Chafarinas, Vélez de la Gomera y Alhucemas son España. La integridad territorial de España se respeta y se defiende".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llega una patera a Santa Pola con siete migrantes, entre ellos menores
  2. Polémica por la alerta de Europol que llegó a Villena un día después del robo del tesoro
  3. El Hércules pedirá explicaciones a la Federación por la alineación de Javi Moreno antes de impugnar el Clásico
  4. La falta de pegada amarga el estreno liguero del Hércules
  5. Ignacio de la Calzada, abogado: 'Si tienes años sin cotizar, esto puede mejorar tu futura pensión
  6. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  7. Detenido un joven en Alicante por una orden europea de detención emitida por Austria
  8. Los sindicatos descartan de momento reactivar la huelga educativa

El arquitecto Marcelo Seia sobre el aire acondicionado inverter: “Gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo"

El arquitecto Marcelo Seia sobre el aire acondicionado inverter: “Gasta alrededor de un tercio menos de luz para hacer exactamente el mismo trabajo"

El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas

El pleno de Benidorm aprueba derribar el Vasco Núñez de Balboa y construir un nuevo colegio de tres líneas

Las empresas de la Foia de Castalla exploran oportunidades en el sector de la defensa

Las empresas de la Foia de Castalla exploran oportunidades en el sector de la defensa

El Lucentum creará una app para sus aficionados

El Lucentum creará una app para sus aficionados

Sant Joan reclama a la Generalitat acelerar el reconocimiento de la dependencia y más recursos para los servicios sociales

Sant Joan reclama a la Generalitat acelerar el reconocimiento de la dependencia y más recursos para los servicios sociales

El PP de Elche entra en precampaña sacando pecho de 115 millones en obras y defendiendo la coalición con Vox: "Ha funcionado"

El PP de Elche entra en precampaña sacando pecho de 115 millones en obras y defendiendo la coalición con Vox: "Ha funcionado"

Abigail, una joven que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: “Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos”

Abigail, una joven que trabaja en Tokio y aprendió japonés con canciones: “Ganaba 4 millones de yenes al año y gastaba 1 en alquiler y otro en gastos”

El Hércules arranca con gran ambiente, derrota y polémica

Tracking Pixel Contents