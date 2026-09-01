Tribunales
Macarena Olona se incorpora al despacho de su primo José Antonio Choclán, abogado de Víctor de Aldama
La exdirigente de Vox anuncia en la red X su incorporación al despacho del prestigioso penalista
La exdirigente de Vox Macarena Olona se ha incorporado al despacho del prestigioso penalista José Antonio Choclán, que es su primo. Entre sus clientes figuran el cantante Julio Iglesias y el empresario Víctor de Aldama, recientemente condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero que logra evitar la prisión a diferencia del exministro José Luis Ábalos y el que era su mano derecha, Koldo García, a los que el Tribunal Supremo impuso 24 y 19 años y medio de prisión, respectivamente.
El fichaje se ha dado a conocer por la propia Olona en la red X, una vez que ha conseguido la excedencia como abogada del Estado, informan a EL PERIÓDICO fuentes jurídicas. Olona, que de segundo apellido es Choclán, ha afirmado que "José Antonio Choclán Montalvo, magistrado en excedencia, es uno de los abogados más prestigiosos de España" desde este martes también es su "jefe". "Me incorporo al Bufete Choclán para seguir luchando, a uno y otro lado del Atlántico. Con la Ley y el Orden", añade en un mensaje colgado en la red social.
Aunque en principio Olona no tendrá una especialidad definida, se espera que en su labor como abogada del Estado y su experiencia en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo se pueda utilizar en ciertos casos económicos que puedan tener vinculaciones con las distintas Administraciones, aunque se instruyan por la vía penal.
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Fuente: El Periódico
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