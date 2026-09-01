Última hora de Ceuta, en directo | Igualdad cifra en 21 las agresiones sexuales en Ceuta durante la crisis migratoria

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El Gobierno aprueba bonificar el 75 % de las cotizaciones a empresas en Ceuta y Melilla El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes una bonificación del 75 % a la contratación de trabajadores tanto en Ceuta como en Melilla, en el marco del plan de apoyo a Ceuta. Tal como adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, esta medida forma parte del paquete de ayudas urgentes, que contempla 168 millones de euros, que aprobará hoy el Consejo de Ministros. Junto a esta medida, se facilitará que las empresas que lo necesiten puedan acogerse a un ERTE que, en este caso, contarán con una exención del 100 % de las cotizaciones empresariales y "máxima protección" para las personas trabajadoras, ya que permitirán acceso pleno y sin consumo a la prestación por desempleo, según explica el Ministerio de Trabajo.

Decenas de ceutíes protestan en la calle contra espacios de acogida cercanos a viviendas Varias decenas de ciudadanos, principalmente pertenecientes a las viviendas militares situadas en la Avenida de Otero, han vuelto a protestar y concentrarse esta tarde noche para mostrar su rechazo a la acogida de migrantes en estas zonas. En esta ocasión, los vecinos han protestado por la decisión del Gobierno de habilitar la antigua "Fábrica de harinas" como un espacio para la acogida de migrantes, han informado a EFE fuentes vecinales. Los vecinos han estado acompañados por Antonio Seoane, miembro de la junta directiva de la Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), quien ha querido mostrar su respaldo a la concentración vecinal. La asociación ha lamentado la situación de desinformación que padecen estos vecinos por parte del Ministerio de Defensa con respecto al uso de un local que está anexo a sus viviendas así como a un colegio concertado. Durante las protestas los vecinos han dejado claro que Ceuta no es un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez, por permitir la utilización de esta antigua fábrica como lugar de acogida. Los concentrados han mostrado banderas de España y Ceuta así como pancartas donde se leía "Los niños tenemos derechos", "Ceuta española siempre" o "Ceuta no se rinde".

En una entravista en el Telediairo 2, de RTVE, Juan Jesús Vivas ha asegurado que "hay una situación de alto riesgo en Ceuta". Además, ha afirmado que "aplicando la ley" se pueden acelerar "las repatriaciones".

Ceuta decide no abrir las escuelas infantiles hasta finales de septiembre El Gobierno de Ceuta ha decidido este lunes posponer el inicio de la actividad en las escuelas infantiles de titularidad municipal, a las que acuden niños de 0 a 3 años, ante la situación que se está viviendo desde la entrada de miles de personas a finales de julio desde Marruecos. En un comunicado, la Consejería de Educación, Cultura y Juventud del Gobierno autonómico ha determinado que las escuelas infantiles Nuestra Señora de África y Juan Carlos I no iniciarán su actividad lectiva con alumnado al menos hasta el próximo 28 de septiembre. En el caso de la Escuela Infantil Nuestra Señora de África, se están ultimando los preparativos para su apertura, incluyendo la limpieza, la colocación de mobiliario y los últimos detalles de puesta en funcionamiento.

La ministra Redondo choca con el PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mantenido un rifirrafe este lunes con PP y Vox a cuenta de la crisis migratoria en Ceuta, con momentos tensos, en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de las actuaciones de su ministerio tras la entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma a finales de julio. Redondo ha subrayado que las mujeres que han llegado a Ceuta huyen de la violencia, de la falta de oportunidades o de la esclavitud de sus países de origen, y ha preguntado al PP y Vox si España quiere volver a donde vienen ellas. "Señorías de Vox, están negando la violencia de género y están añorando el franquismo y el autoritarismo", ha expresado, para añadir que quieren hacer retroceder a las mujeres españolas a esos tiempos.

Rusia niega cualquier implicación en la entrada de migrantes en Ceuta La Presidencia rusa ha rechazado este lunes cualquier tipo de implicación en la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí a Ceuta después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denunciara la propagación de bulos en redes sociales en cuentas "asociadas tanto a Rusia como a Israel". "No. Nada que ver", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la radiotelevisión pública rusa RBC sobre si las autoridades rusas tuvieron algo que ver con la crisis. Sánchez ha subrayado que no hay "ninguna información" que apunte a Marruecos en el origen de la crisis, y, en cambio, ha señalado a Rusia e Israel junto a "una internacional ultraderechista" que busca "utilizar" la migración para "atacar" a España y Europa.

El presidente de Melilla rechaza las "bochornosas" palabras de Sánchez sobre el rey El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha rechazado este lunes las que considera “bochornosas e indignantes” palabras que ha pronunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre una posible visita del rey Felipe VI a Ceuta y Melilla. A través de la red social X, Imbroda ha expresado su “respeto y lealtad“ al rey y ha considerado que las declaraciones del líder socialista evidencian su “pleitesía” con Marruecos. El presidente del Gobierno ha asegurado este lunes en una entrevista en la Cadena Ser que el rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello, si bien no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela.

Vox pide la suspensión del Tratado de Amistad con Marruecos: "Quien nos invade no puede ser nuestro amigo PI STUDIO

Podemos apoya una concentración contra el racismo en Madrid a la misma hora que la convocada por la FEMP sobre Ceuta Podemos, Anticapitalistas y varios colectivos sociales han llamado a secundar este miércoles una manifestación contra el racismo en Madrid, el mismo día y hora de otra convocada en la capital por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha compartido un cartel promocional de una concentración con el lema 'Paremos los pies al racismo', convocada en la madrileña plaza de Callao a las 20 horas. "La inacción del Gobierno en Ceuta es la gasolina para que el racismo se propague. No podemos permitirlo y por eso la gente decente tiene que alzar la voz. Este miércoles todas y todos a esta concentración", ha escrito Belarra en las redes sociales.