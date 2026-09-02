Feijóo y Abascal coinciden en una multitud por Ceuta con gritos de "Sánchez a prisión" e "invasores expulsión"

50.000 personas según la Delegación del Gobierno, y muchas más según los cálculos de los organizadores. Una multitud, en cualquier caso, respaldó este miércoles la concentración que como en muchos otros ayuntamientos de España tuvo lugar en el Ayuntamiento de Madrid, donde el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, leyó sin salirse del guión el comunicado en defensa de Ceuta, en el día de la ciudad autónoma, impulsado por la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, que preside otra regidora del Partido Popular (PP), la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Marías José García-Pelayo.

El acento lo pusieron las decenas de miles de manifestantes que abarrotaban la plaza de Cibeles, escenario de concentraciones multitudinarias con motivo de éxitos deportivo, el último el Mundial conquistado por la selección española el pasado mes de julio. Su lectura, que terminó con los himnos de Ceuta y España, fue interrumpida constantemente, en medio de un gran fervor y bajo un calor sofocante, con gritos de "Gobierno dimisión", "Sánchez a prisión" o "invasores, expulsión". Términos mucho más duros que los del comunicado institucional de la FEMP, que con la voz del alcalde Almeida proclamó la españolidad de la ciudad autónoma.

Almeida estuvo acompañado en el escenario principal por toda su corporación municipal, y en el área restringida a las autoridades le escuchaban el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros cargos del PP, quienes fueron recibidos por el alcalde en la entrada principal de la sede del consistorio. Muy cerca de allí atendió a los medios de comunicación el líder de Vox, Santiago Abascal, quien tildó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "lacayo" y "traidor a la patria", antes de desplazarse a la concentración que a la misma hora se celebró frente al Congreso de los Diputados, esta sin el carácter de acto institucional que formalmente tuvo el del Ayuntamiento.

La riada de ciudadanos con banderas nacionales, y en muchos casos con la camiseta de la citada selección de fútbol, comenzó a hacerse omnipresente por el Paseo de El Prado desde una hora antes de la cita, a las ocho de la tarde, fundiendo de alguna manera una y otra concentración.

Feijóo y Ayuso, a diferencia de Abascal, esperaron a que finalizase el acto para atender a los medios de comunicación, varios de los cuales fueron insultados reiteradamente por algunos manifestantes. El líder de la oposición, apenas horas antes de debatir en el pleno del Congreso con Sánchez sobre al crisis en Ceuta, acusó al jefe del Ejecutivo de estar "más cerca de Marruecos que del conjunto de España", y volvió a referirse, como había hecho horas antes en su visita a Ceuta, en términos muy duros contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la polémica del informe policial conocido este miércoles que apunta a la participación de Rabat en la avalancha migratoria de los últimos días de julio. A juicio del líder de los populares, es "dantesco" e "impropio de un ministro del Interior" haber solicitado aclaraciones "por escrito a un director general" de su departamento sobre ese informe. Entre los manifestantes, sobre todo en los instantes previos al acto en sí, el nombre de Marlaska era el más repetido en las conversaciones, mientras que algunos portaban pancartas con el lema: "Queremos saber la verdad".

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Fuentes del PP trasladaban a última hora de la noche por lo que consideraban una movilización de enorme éxito y destacaban que hasta 72 ciudades con alcaldías del PSOE, en contra de las directrices del partido en el Gobierno, habían celebrado la convocatoria realizada por la FEMP.