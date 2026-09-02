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Crisis migratoria

La Policía informa a la Audiencia Nacional de que agentes marroquíes guiaron a los inmigrantes que pasaron a Ceuta

La Fiscalía debe ahora informar a la jueza Tardón si debe declararse competente para investigar la denuncia presentada por Iustitia Europa nada más producirse la entrada masiva

Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y atendidas más de 7.500 personas en Ceuta

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Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez

Madrid

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ya tiene en sus manos el informe policial que resultará clave para determinar si el tribunal especializado debe ser el encargado de investigar las circunstancias en que se produjo la entrada masiva de personas los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta. En él el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) atribuye a la Policía de Marruecos la planificación y ejecución de la crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma.

En su informe, que debe ser entregado a la magistrada que lo solicitó al realizarse en labores de policía judicial, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, argumenta que la finalidad migratoria del incidente fue la cobertura de una operación guiada por agentes marroquíes, uniformados y de paisano, conforme ha adelantado El Español y han confirmado fuentes conocedoras de su contenido a EL PERIÓDICO.

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Fuente: El Periódico

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