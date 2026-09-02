Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tesoro VillenaFinetwork VodafoneConcentración CeutaSubasta pisos AlicanteIncendio campa ElcheHeroína en Juan XXIIIEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

El Ejecutivo moviliza 309 millones para Ceuta y eleva al 75% las bonificaciones laborales

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Cuando las focas monje vivían en Alicante: el último cachorro documentado, muerto de un hachazo en el Albir
  2. Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena: 'Los técnicos de la Generalitat tenían la responsabilidad y dieron el visto bueno
  3. Parece Australia pero está en Alicante: la cala salvaje entre acantilados y con el agua más cristalina que has visto este verano
  4. Un avión procedente de Róterdam aterriza de emergencia en Alicante por un problema médico
  5. Piden declarar Bien de Interés Cultural la antigua cantera junto a la playa de los Náufragos de Torrevieja
  6. La Generalitat ya paga en Torrevieja 5.100 euros al día por el alquiler de barracones para acoger colegios e institutos
  7. EU lleva al juzgado a Barcala y otros tres concejales del PP por un posible fraccionamiento de contratos en el Ayuntamiento de Alicante
  8. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Primera cumbre mundial sobre “alimentación consciente” en Bután: la importancia de saber qué estamos comiendo

Primera cumbre mundial sobre “alimentación consciente” en Bután: la importancia de saber qué estamos comiendo

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

Lo que esconde el récord del turismo extranjero en Alicante: llegan más visitantes pero el gasto por persona se estanca

Lo que esconde el récord del turismo extranjero en Alicante: llegan más visitantes pero el gasto por persona se estanca

Julián Álvarez, bohemio y soñador

Julián Álvarez, bohemio y soñador

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre
Tracking Pixel Contents