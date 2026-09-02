Última hora de Ceuta, en directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en la ciudad serán devueltos

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 8 personas, elevando a 19 el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y más de 7.500 personas atendidas en Ceuta El Gobierno de España ha distribuido 109.600 kits de alimentación, además de 1.396 kits de higiene femenina y 2.150 de higiene masculina, mientras que Cruz Roja ha realizado 7.568 atenciones sanitarias y 276 traslados a hospitales o centros de salud desde el salto masivo de la valla en Ceuta. Así lo ha comunicado el Ejecutivo en un informe publicado tras la rueda de prensa que ha tenido lugar este martes al término del Consejo de Ministros, en la que, como ha recordado el ministro de Política Territorial y responsable del mando único en la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, la ocupación de camas en los hospitales de Ceuta se encuentra al 50 %, con 104 camas ocupadas, de las que 15 corresponden a pacientes migrantes. En el ámbito sanitario, además, se ha comunicado que el Ministerio de Sanidad ha iniciado la campaña de vacunación con 300 dosis y que pretende continuar con la inoculación masiva para prevenir posibles enfermedades, gracias a las 45.000 dosis que donaron las comunidades autónomas.

Cientos de ceutíes vuelven a concentrarse un día antes de conmemorar la jornada autonómica Varios cientos de ceutíes han vuelto este martes por la noche a tomar las calles de la ciudad en señal de protesta por la presencia de miles de migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva por la frontera de los días 30 y 31 de julio. La movilización, convocada por los ciudadanos a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, se ha centrado en la plaza de África, junto a la sede del Gobierno autonómico. En esta ocasión, los ceutíes han depositado velas junto al monumento a los caídos en la Guerra de África, situado en el centro de esta plaza y que es de estilo neogótico, de trece metros y medio de altura, construido con piedra de cantera. Los ciudadanos han dejado las velas a los pies de este monolito que se erigió en honor a los soldados españoles caídos en la Guerra de África de 1859-1860, durante el reinado de Isabel II, y que se inauguró el 4 de mayo de 1895, siendo obra del ingeniero militar José Madrid Ruiz. La concentración, de carácter pacífico, ha finalizado una hora después de su inicio.

Torres presidirá mañana en Ceuta el Comité de Seguimiento de la crisis El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presidirá mañana desde Ceuta una nueva reunión del Comité de Seguimiento de la crisis en la ciudad autónoma. Según ha informado la Delegación del Gobierno, al término de la reunión, el ministro Ángel Torres comparecerá ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el contenido de este nuevo encuentro. La reunión se produce en un contexto en el que el Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha insistido este martes en la necesidad de devolver a todos los migrantes que quedan en la ciudad para poder recuperar la normalidad.

Ayuso reta a Delegación por la concentración por Ceuta en Madrid: "No tiene narices de mandarnos a los antidisturbios" La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deslizado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, "no tiene narices" a desplegar a la unidad antidisturbios de la Policía Nacional después de no tramitar la manifestación en apoyo a Ceuta convocada para este miércoles en la plaza de Cibeles, frente al Ayuntamiento de la capital. "No tiene narices de mandar a los antidisturbios", ha manifestado Ayuso en su perfil oficial en la red social 'X' poco después de conocerse que la Delegación no ha tramitado la solicitud de la concentración argumentando que los ayuntamientos, en este caso el de Madrid, no es titular de derecho de reunión, recogido en la Ley Orgánica 9/1983. Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid ha respondido a esta publicación tachando a la presidenta autonómica de "bulera" y asegurando que "no se ha prohibido ninguna concentración de apoyo a Ceuta". Así, la ha retado a hacer pública esa "supuesta prohibición" o si no, disculparse ante la ciudadanía. "No respetáis nada, y hasta con esto mentís descaradamente para tratar de calentar el ambiente", ha reprochado el delegado del Gobierno, que ha acusado a Ayuso de saber "pefectamente" que no se ha impedido la celebración de la concentración.

Madrid acusa al Gobierno de prohibir su concentración por Ceuta y la Delegación matiza que debe convocarse como un acto institucional El Ayuntamiento de Madrid ha acusado este martes a la Delegación del Gobierno en la región de intentar prohibir la concentración convocada para este miércoles frente al Palacio de Cibeles en apoyo a Ceuta ante la crisis migratoria que atraviesa desde el pasado mes de julio. La Delegación, por su parte, niega haber impedido la celebración del acto y sostiene que se ha limitado a advertir de que un Ayuntamiento no puede ejercer como convocante de una manifestación al amparo del derecho fundamental de reunión. (Seguir leyendo)

El Gobierno prohíbe la manifestación de apoyo a Ceuta en la plaza de Cibeles de Madrid La Delegación del Gobierno en Madrid ha prohibido la concentración de apoyo al pueblo de Ceuta prevista para este miércoles, 2 de septiembre, en la plaza de Cibeles, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid. (Seguir leyendo)

El Gobierno destina 550.000 euros a una unidad de apoyo a infancia migrante en Ceuta El Consejo de Ministros ha aprobado una subvención de 550.000 euros para la puesta en marcha de una Unidad Multidisciplinar de Apoyo a la Infancia Migrante No Acompañada en Emergencias (Umaime), que colaborará en las entrevistas y la tramitación de los expedientes de estos menores en situaciones como la de Ceuta. Según ha informado este martes el Ministerio de Juventud e Infancia, la subvención está destinada a Save The Children, que junto a Unicef, serán las entidades encargadas de poner en marcha esta unidad, que estará desplegada al completo en Ceuta en los próximos días. Se trata de un equipo multidisciplinar que estará integrado por profesionales expertos en infancia, mediación intercultural y migración concebida para ser desplegada en los territorios de llegada cuando los sistemas de protección se encuentran sobrepasados como sucede actualmente con la situación en Ceuta, ha explicado el ministerio.

Bruselas no ve pruebas de que Rusia provocara la crisis en Ceuta El Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) ha identificado "intentos por parte de Rusia de sacar partido" a la crisis migratoria en Ceuta, aunque no disponen de pruebas que demuestren que la entrada masiva de decenas de miles de migrantes a finales de julio "fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", según confirmó a EFE un portavoz comunitario. "En el caso de Ceuta, hemos visto intentos por parte de Rusia de sacar partido de la crisis en Internet. Sin embargo, no disponemos de pruebas concluyentes que sugieran que la crisis en sí misma fuera provocada por la desinformación de actores estatales extranjeros", dijo la fuente del SEAE.

El Gobierno acota la crisis en Ceuta a “ataques híbridos” por la manipulación de algoritmos Más de un mes después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el Gobierno comienza a acotar las causas de la crisis. La principal conclusión es que la presión migratoria con alrededor de 72.000 entradas entre el 30 y 31 de julio se habría producido por la difusión de bulos a través de las redes sociales. A raíz de una reciente sentencia del Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente se habría hecho creer la imposibilidad legal de expulsar a quien entrase a nado. Se trataría de lo que en Moncloa definen como “ataques híbridos” vinculados a la manipulación de algoritmos. Aun en proceso de investigación, en el Ejecutivo aseguran que se está trabajando conjuntamente en esta línea con Bruselas para seguir “detectando las cuentas que contribuyeron a ello y cerrarlas”. (Seguir leyendo)